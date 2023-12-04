"Она была эгоисткой": мужчина дал имя дочери, пока его жена спала после родов

Мужчина хотел добавить имя своей покойной бабушки, однако супруга с ним не согласилась. Пара спорила на этот счет не один день, но женщина оставалась непреклонна.

Мужчина не смог примириться с выбором имени для новорожденной дочери, которое выбрала его жена. Он решил внести изменения в документы, воспользовавшись моментом, когда женщина уснула после родов. Об этом необычном случае вспоминает британский таблоид The Mirror.

Пользователи соцсетей пристыдили отца за подобный поступок.

Впервые об этой истории люди узнали 2 года назад, когда мужчина, который не назвал своего имени, разместил на популярном форуме Reddit пост, в котором поделился своей историей. Автор сообщения рассказал, что второе имя для их первенца выбирала жена и он с ней не спорил. Но когда речь зашла о втором имени для второго ребенка, все сложилось иначе. Мужчина хотел добавить имя своей покойной бабушки, однако супруга с ним не согласилась. Пара спорила на этот счет не один день, но женщина оставалась непреклонна.

"Когда у нас появились дети, мы решили, что я выберу имя для мальчика, а она – для девочки. Единственное, в чем мы не сошлись во мнении, – это вторые имена для детей. Я спросил ее, можем ли мы дать ребенку второе имя моей бабушки, и она сказала нет. Она была эгоисткой. Мы долгое время боролись, но я сдался. Пока медсестра не пришла с бумагами, чтобы дать имя ребенку", — написал мужчина.

Вскоре после родов мужчина воспользовался удобным случаем, чтобы присвоить новорожденной дочери то имя, которое он хотел. Когда жена, истощенная и обессиленная после родов, уснула, он записал в карточку имя своей бабушки, и женщина узнала об этом уже только когда проснулась. Шокированная поступком возлюбленного, она заявила, что изменит имя. Однако оказалось, что это невозможно, так как для процедуры требуется согласие обоих родителей.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Пользователи форума осудили мужчину, отметив, что его поступок был подлым и неэтичным.

"Я думаю, твоей бабушке было бы стыдно за то, что ты подлый человек. Твоя жена, вероятно, все еще страдала от боли после родов, вместо того, чтобы быть рядом и утешать ее, ты совершаешь предательство", — написал один из них.

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