"Есть обратная сторона": жена миллионера пожаловалась на трудности роскошной жизни (видео)

Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз посетовала на трудности в своей жизни.

Женщина, которая родилась в Великобритании и вышла замуж за дубайского миллионера, утверждает, что ей приходится тяжело, ведь у роскошного образа жизни есть и свои "минусы". Об этом популярная в соцсетях домохозяйка рассказала в одно из своих видео опубликованном в TikTok.

Британка утверждает, что ее жизнь не всегда легка, и одна из трудностей, с которой она сталкивается, — это походы в рестораны и внимание других женщин к ее мужу.

Богатая дубайская домохозяйка по имени Суди поведала о своей экстравагантной и роскошной жизни в браке с миллионером. Большинство людей считают, что ее жизнь не связана со стрессом, но она утверждает, что это далеко не так.

Обычно женщина делится в сети моментами своего экстравагантного образа жизни, в том числе пышными ужинами с мужем Джамалем и своими роскошными покупками. В одном из видео она поделилась тем, сколько денег она потратила за одну неделю, показав, что "выложила" 500 000 долларов за поездку в Европу и 50 000 долларов на покупку дизайнерских вещей от таких брендов, как Louis Vuitton и Chanel. Однако Суди признает, что не всегда все бывает хорошо и радужно.

"Худшие вещи в жизни с миллионером", — подписала брюнетка одно из своих видео.

Суди рассказала, что не всегда все бывает хорошо и радужно Фото: TikTok

В ролике она позировала рядом с мужем, на котором надеты золотые ожерелья. Звезда TikTok рассказала о вещах, которые она ненавидит в своей роскошной жизни. По ее словам, это походы в рестораны, где официанты подают ей слишком много еды. Она хочет отказаться, но не хочет показаться придирчивой.

Также Суди признается, что ее раздражает, когда другие женщины проявляют внимание к ее мужу, и когда ее он пытается сделать ее "беременной 24/7". Еще одна трудность, с которой сталкивается богатая домохозяйка, — необходимость всегда выглядеть наилучшим образом, что означает регулярные походы в салон, чтобы сделать прическу, маникюр и макияж.

Ролик, опубликованный в TikTok, набрал более 24 миллионов просмотров и 2,3 миллиона лайков. Люди поспешили поделиться своим мнением о жизни красавицы.

"Тогда раздайте ужин бедным людям, слишком много выпендрежа", "У людей есть все, а они все равно жалуются", "Почему бы нам не забрать все деньги и посмотреть, осталась ли между вами любовь?", "Какая тяжелая жизнь". "Хотел бы я иметь такие проблемы", — писали зрители.

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