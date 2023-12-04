Вдали от цивилизации: в Антарктиде появилась вакансия "нянек" для пингвинов (фото)

В этом году историческому объекту исполнилось 80 лет. На острове нет ни интернета, ни связи, ни водопровода и ни нормального туалета, поэтому справиться с обязанностями будет трудно.

Британский фонд антарктического наследия (UKAHT) ищет людей для работы в самом удаленном почтовом отделении, которое находится на острове в Порт-Локрое (Антарктида). Британское издание The Sun называет эту вакансию самой удаленной в мире работой.

Здание почты расположено на острове размером меньше футбольного поля и окруженное пингвинами за которыми нужно будет ухаживать.

Порт-Локрой был первой постоянной британской базой созданной на Антарктическом полуострове, в таком качестве его использовали с 1944 по 1962 год. С 2006 года это место используется как почтовое отделение и музей.

Однако чтобы получить работу нужно отправиться в Антарктиду. В число основных обязанностей будет входить подсчет пингвинов и уборка их экскрементов. Британский фонд антарктического наследия (UKAHT) выберет четырех кандидатов, которые в течение пяти месяцев будут выполнять работу в Порт-Локрое, также называемом "почтовым отделением пингвинов".

В этом году историческому объекту исполнилось 80 лет, и он также является музеем. На острове нет ни интернета, ни связи, ни водопровода и ни нормального туалета. Однако на нем обитают сотни пингвинов.

Каждый год британская благотворительная организация нанимает четырех почтмейстеров, которые живут в Порт-Локрое с ноября по март. Кандидаты будут управлять почтовым отделением и сувенирным магазином, а также поддерживать в порядке артефакты в музее в Брансфилд-Хаус. Они будут отвечать за обслуживание тысяч посетителей, приплывающих на лодках в течение сезона. Кроме того, сотрудники будут обрабатывать около 80 000 писем в сезон, написанных туристами.

Здание почты расположено на острове размером меньше футбольного поля Фото: UK Antarctic Heritage Trust

Новые сотрудники должны будут отвечать за мониторинг дикой природы и сбор экологических данных о популяции пингвинов. Другими словами, сотрудники будут вести ежедневный учет пингвинов, включая их гнезда, яйца и птенцов, для Британской антарктической службы.

Издание отмечает, что эта работа сопряжена с тяжелыми условиями жизни. Люси Дорман, которая была руководителем базы в Порт-Локрое в 2019-2020 годах, считает отслеживание присутствия пингвинов на острове преимуществом работы, но говорит, что большинство людей, вероятно, не знают, насколько неприятно они могут пахнуть. Однако привыкание к запаху — это только верхушка айсберга. Тоска по дому может сильно ударить по работникам, ведь связи с родными практически нет. На пять месяцев сотрудникам придется отказаться от сотовых телефонов, поскольку на острове нет интернета и мобильного покрытия. Единственный способ связаться с внешним миром — через спутник и только для рабочих целей.

В этом году историческому объекту исполнилось 80 лет Фото: UK Antarctic Heritage Trust

По словам Люси, это не единственные блага цивилизации, с которым придется распрощаться. На острове также нет водопровода, а это значит, что сотрудники могут принять душ только тогда, когда к ним заходит корабль. Почтмейстеры могут не принимать душ до двух недель. Команда живет в небольшом домике с двухъярусными кроватями и пользуется одной ванной комнатой.

"Жить там — довольно тяжелая работа. Вы можете работать по 12 часов в сутки. Времени на отдых и расслабление не так много", — сказала Камилла Никол, исполнительный директор фонда.

Вознаграждение за такую сложную работу составляет от 1 260 до 1 800 фунтов стерлингов (от 58 тысяч гривен до 83 тысяч гривен).

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