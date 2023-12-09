Секреты выбора домашних тапочек: как обеспечить отдых и комфорт уставшим ногам

По словам врачей, непродуманный фасон или неподходящие материалы домашних тапочек могут стать причиной травмы или грибкового заболевания.

После суеты и хлопот рабочего дня, походов по магазинам и других важных дел, вы наконец приходите домой и хотите отдохнуть в тепле и уюте. И немаловажный символ отдыха – любимые домашние тапочки. Как выбрать обувь для дома, которая обеспечит уставшим ногам максимальный отдых и комфорт, рассказал сайт клиники Into-Sana.

Чем опасны неправильно подобранные домашние тапочки

Секреты выбора домашних тапочек Фото: Pexels

Сейчас в продаже можно найти домашние тапочки всех мыслимых и немыслимых моделей и фасонов. Для их изготовления используются:

резина;

кожа;

натуральный и искусственный мех;

соломка;

всевозможные ткани.

Но привлекательный внешний вид совсем не означает, что такие тапочки будут удобными и безопасными для здоровья ваших ног. Непродуманный фасон или неподходящие материалы могут стать причиной травмы, если вы подскользнетесь в собственной ванной комнате или на кухне, или грибкового заболевания, если ваши ноги будут сильно потеть. А неудобная колодка не даст ногам расслабиться, создавая риски еще более сложных проблем с сосудами и суставами ног.

Советы врачей по выбору домашних тапочек

Врачи-гигиенисты советуют при покупке домашних тапочек в первую очередь думать о здоровье ног, и только потом – о внешнем виде.

Чтобы избежать травм и других проблем со здоровьем, придерживайтесь нескольких простых рекомендаций:

отдавайте предпочтение тапочкам из натуральных материалов, в которых нога "дышит", а риск появления грибка минимален;

тапочки на абсолютно плоской подошве подходят только в качестве "гостевого варианта", а при постоянном ношении длительное время плохо сказывается на состоянии мышц и суставов стопы;

высокий каблук для домашних тапочек создает повышенные риски травматизма и не даст ногам отдохнуть, поэтому старайтесь избегать таких фасонов;

слишком объемные тапочки на тонкой плоской подошве хороши только для забавных фото и лежания на диване, а при передвижении по дому вы рискуете поскользнуться или споткнуться;

идеальная колодка домашних тапочек для правильного физиологического положения стопы – каблук или платформа около 2 см и достаточно широкий носок, не сдавливающий пальцы ног;

размер тапочек должен соответствовать размеру ноги: слишком тесная обувь нарушает кровообращение, а слишком свободная – создает риск травматизма;

если у вас повышена потливость ног, выбирайте тапочки с открытыми пальцами или сетчатым носком;

скользкая подошва для домашних тапочек недопустима, выбирайте модели с шершавой и желательно гибкой подошвой;

в целях соблюдения гигиены заведите индивидуальные тапочки для каждого члена семьи и несколько пар гостевых тапок, которые легко стираются;

свои тапочки также не забывайте регулярно стирать, а если модель не предусматривает стирку, обрабатывайте их 3-4 раза в месяц специальным дезинфицирующим средством для обуви или столовым уксусом.

Секреты выбора домашних тапочек Фото: Pexels

Чтобы сохранить здоровье и красоту ног, позаботьтесь об их комфорте и безопасности, прислушавшись к советам врачей и купив хорошие домашние тапочки.

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