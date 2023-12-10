"Вторжение с Марса": из-за крыши мужчина должен снести свой дом стоимостью £500 000 (фото)

По словам соседей, стеклянная крыша дома "светилась, как рождественская елка" ночью, это выглядело "как инопланетное вторжение".

В Великобритании богатый землевладелец Тони Харви получил предписание снести свой незаконно построенный дом стоимостью 500 000 фунтов стерлингов после того, как он "загорелся, как рождественская елка" ночью, пишет Daily Mail.

Спорный объект недвижимости расположен на сельскохозяйственных землях возле деревни Вест-Комптон. Это одноэтажный дом, по мнению владельца, соответствует сельскому расположению. Однако его появление вызвало жалобы со стороны жителей деревни, которые заявили, что его большие застекленные окна "светятся, как рождественская елка", ночью, когда включается свет.

Один сосед пожаловался на световое загрязнение, исходящее от дома, добавив: "Когда он включает свет, он светится и выглядит как инопланетное вторжение с Марса".

Жители деревни также утверждают, что постройка здания перенаправила стоки воды с поля на дорогу, что создает опасные условия для водителей, когда вода замерзает в холодную погоду.

Дом посетили представители местного совета, которые отметили, что строительство было незаконным. Представители Совета Сомерсета вручили Харви исполнительное уведомление, в котором говорится, что он должен снести дом в течение шести месяцев.

Фото: BNPS

Спор о постройке дома расколол местное сообщество. Хотя большинство жителей Вест-Комптона выступают против незаконного проживания Харви, его поддерживают жители соседнего Шептон-Маллета, где базируется его бизнес. Один из его сторонников сказал, что это решение "воняет нимбизмом".

Соседка Харриет Рэйвыразила опасения по поводу конфиденциальности своей собственности. Она сказала: "Здание находится на видном месте на вершине холма, откуда открывается вид на дома и сады жителей Западного Комптона, что приводит к отсутствию уединения как летом, так и зимой. Ночью здание освещается, как рождественская елка, так что на горизонте доминируют огни здания. Я считаю, что строить что-то без разрешения на строительство неправильно. Нам всем нужно получить разрешение на строительство".

Другой сосед Стюарт Вон отметил: "Он построил довольно причудливое здание, из которого открываются фантастические виды. Но его очень хорошо видно со всего Вест-Комптона, потому что он находится на вершине хребта. В этом населенном пункте нет уличных фонарей и нет светового загрязнения, поэтому, когда он включает свет, все загорается и это выглядит как вторжение инопланетян с Марса".

Один из жителей отметил, что заявка Тони на регистрацию планирования была отклонена, чиновники написали очень резкое заключение, что совершенно неуместно.

"Он был бы сумасшедшим, если бы не обжаловал решение о сносе здания. Вероятно, он потратил на его строительство 60 000 фунтов стерлингов, а сейчас он, вероятно, стоит 500 000 фунтов стерлингов", — отметил один из жителей, который стал на защиту Харви.

Но представители властей уверенны в правильности своего решения и требуют снести особняк.

"Местное управление планирования, тщательно рассмотрев основания для отказа, сочло это целесообразным, и было издано исполнительное уведомление, требующее снести собственность и вернуть землю под сельскохозяйственное поле", — заявил представитель Совета Сомерсета.

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