"Чудовище судного дня": мужчина увидел в океане существо неизвестного происхождения (видео)

Пользователи сети сравнивают "таинственного монстра" с мифическим шотландским зверем.

Американский юморист Гэвин Кокс увидел странное существо, плавающее в океане неподалеку от побережья. Мужчина зафиксировал это на видео и опубликовал в своих социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok.

"Кто-то может объяснить, что это? Я нашел Несси", — говорится в описании к ролику, который собрал в TikTok более 13 миллионов просмотров с момента публикации и смутил пользователей.

Некоторые из подписчиков мужчины сравнил таинственное существо с мифическим шотландским зверем — Лохнесским чудовищем.

"Это оно, точно", "Это чудовище судного дня! Но если серьезно, то напоминает гребень волны", "Морской биолог здесь! Это аляскинский бычий червь", "На первый взгляд, это похоже на рыбу-весло", — пишут юзеры под видео.

Мужчина увидел в океане существо неизвестного происхождения

К слову, аляскинский бычий червь (англ. Alaskan Bull Worm) — это огромный червь, который впервые появляется в мультфильме о Спанч Бобе (серия "Сэнди, Спанч Боб и червь" и "Моя нога!").

Напомним, ранее Фокус писал о таинственном существе с длинным туловищем оранжевого цвета, которое вынесло на берег океана в шотландском Кейссе. Во время прогулки его нашел 36-летний местный житель Грег Дженкинсон и его сын Тайлер.

Кроме того, мы рассказывали о британском 36-летнем рыбаке Келвине Марстоне, который во время своего мальчишника в Таиланде поймал крупнейшего в мире карпа весом 114 килограммов.