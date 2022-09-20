Поймать миф за хвост. Охотник за Несси говорит, что впервые заснял чудовище озера Лох-Несс (фото)

Как бы странно это ни звучало, но ирландец Эоин О'Фаган действительно мог увидеть настоящую Несси. Правда, не ту, которую описывают в легендах.

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Известный охотник за чудовищем из озера Лох-Несс Эоин О'Фаган утверждает, что ему впервые за свою "карьеру" удалось запечатлеть его неуловимого обитателя. Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, "поймать" лох-несское чудовище удалось с помощью сети установленных веб-камер, они располагаются вдоль озера и неустанно следят за водной гладью. О'Фаган говорит, что он сделал сразу две видеозаписи, на которых видны смутные очертания существа, похожего на гигантского угря.

Охотник за лох-несским чудовищем уже давно ведет наблюдения за озером, но только недавно смог установить веб-камеры, которые помогают ему в его работе.

"Совсем недавно веб-камеры записали два очень интересных видео. На первом веб-камера Clansman 6 сентября около 20:13 зафиксировала волнение воды и темную тень под ней. Она присутствует на видео в течение 4 минут", — говорит охотник за Несси.

[ + – ] Темные силуэт под водой озера Лох-Несс. Фото: Eoin O'Fagan WS

Второе видео было снято 15 сентября в 19:35 на другую веб-камеру, установленную на берегу озера.

[ + – ] Пойманное в кадр чудовище напоминает гигантского угря. Фото: Eoin O'Fagan WS

"Объект появился слева у берега и двигался вправо от камеры", — рассказывает О'Фаган.

Также он добавляет, что объект на втором видео имеет длину около 1-2 метров, похож на гигантского угря и имеет темно-черный цвет.

Охотник за лох-несским чудовищем склоняется к мысли, что Несси действительно, может быть похожа на гигантского угря. Такая теория была впервые выдвинута профессором Нилом Геммеллом и его командой из Университета Отаго. Группа ученых также исследовала озеро на наличие необычных обитателей, исследователи делали заборы проб воды, чтобы найти в них необычную ДНК.

В результате эксперимента, Геммелл и его команда пришли к выводу, что мифическое существо не может быть плезиозавром, так как в воде не нашли никакой подобной ДНК. Но в озере нашли множество ДНК угрей.

Генетики считают, что чудовище озера Лох-Несс может быть мутировавшим угрем, чья длина действительно может достигать нескольких метров и больше.

54-летний охотник за Несси подал собранные видеозаписи в официальный реестр наблюдений за лох-несским чудовищем.