Впіймати міф за хвіст. Мисливець за Нессі каже, що вперше зняв чудовисько озера Лох-Несс (фото)

Хоч як дивно це звучало, але ірландець Еоін О'Фаган справді міг побачити справжню Нессі. Щоправда, не ту, яку описують у легендах.

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Відомий мисливець за чудовиськом з озера Лох-Несс Еоін О'Фаган стверджує, що йому вперше за свою "кар'єру" вдалося зафільмувати його невловимого мешканця. Про це повідомляє Daily Star.

За його словами, "зловити" лохнеське чудовисько вдалося за допомогою мережі встановлених вебкамер, вони розташовуються вздовж озера і невпинно стежать за водною гладдю. О'Фаган каже, що він зробив відразу два відеозаписи, на яких видно невиразні обриси істоти, схожої на гігантського вугра.

Мисливець за лохнеським чудовиськом вже давно веде спостереження за озером, але лише нещодавно зміг встановити вебкамери, які допомагають йому в роботі.

"Зовсім недавно вебкамери записали два дуже цікаві відео. На першому вебкамера Clansman 6 вересня близько 20:13 зафіксувала хвилювання води і темну тінь під нею. Вона присутня на відео протягом 4 хвилин", — каже мисливець за Нессі.

[ + – ] Темний силует під водою озера Лох-Несс. Фото: Лохнесское чудовище

Друге відео було знято 15 вересня о 19:35 на іншу вебкамеру, встановлену на березі озера.

[ + – ] Спіймане в кадр чудовисько нагадує гігантського вугра. Фото: Лохнесское чудовище

"Об'єкт з'явився ліворуч біля берега і рухався праворуч від камери", — розповідає О'Фаган.

Також він додає, що об'єкт на другому відео має довжину близько 1-2 метрів, схожий на гігантського вугра і має темно-чорний колір.

Мисливець за лохнеським чудовиськом схиляється до думки, що Нессі дійсно може бути схожа на гігантського вугра. Така теорія була вперше висунута професором Нілом Геммеллом та його командою з Університету Отаго. Група вчених також досліджувала озеро на наявність незвичайних мешканців, дослідники робили паркани проб води, щоб знайти в них незвичайну ДНК.

В результаті експерименту, Геммелл і його команда дійшли висновку, що міфічна істота не може бути плезіозавром, оскільки у воді не знайшли жодної подібної ДНК. Але в озері знайшли безліч ДНК вугрів.

Генетики вважають, що чудовисько озера Лох-Несс може бути вуром, що мутував, чия довжина дійсно може досягати декількох метрів і більше.

54-річний мисливець за Нессі подав зібрані відеозаписи до офіційного реєстру спостережень за лохнеським чудовиськом.