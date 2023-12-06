Надоела звездная жизнь: "самый красивый мужчина" Италии бросил все и стал священником

Эдоардо Сантини получил свой титул, победив в голосовании в 2019 году, когда ему было всего 17 лет. Сейчас ему 21 и он готов полностью изменить свою жизнь.

Мужчина, который однажды был признан "самым красивым мужчиной" Италии, решил оставить модельную карьеру и стать священником. Об этом пишет The Mirror.

21-летний Эдоардо Сантини получил свой титул, победив в голосовании в 2019 году, когда ему было всего 17 лет. Парень участвовал в конкурсе Il Bello d'Italia, который организовала модная группа ABE. Это привело к тому, что юная звезда начала карьеру модели, которую он совмещал с изучением драмы и танцев.

Недавно Эдоардо сообщил своим поклонникам в соцсетях, что больше не будет стремиться к звездной жизни, поскольку он решил оставить модельную карьеру, чтобы стать священником.

В своем посте в Instagram мужчина заявил, что поступил в семинарию недалеко от Флоренции.

"В 21 год мой отец принял решение жениться на моей матери, потому что она была беременна, и она в 21 год стала мамой. Я же в 21 год встал на путь становления, с Божьей помощью, священником. За эти годы я познакомился с людьми, которые показали мне, что значит быть "церковным" человеком. Они дали мне силы исследовать этот вопрос, который я носил с собой с детства. Однако различные страхи мешали мне изучить его на более глубоком уровне", — написал мужчина.

Сейчас парню 21 и он готов полностью изменить свою жизнь Фото: Instagram.com/_edoardosantini_

Эдоардо объяснил, что "сделал первый шаг" к своей новой цели в прошлом году, когда начал жить с двумя священниками. Парень назвал этот период "лучшим опытом" в своей жизни. Он также рассказал, что в конце прошлого года начал "подготовительный курс", который является годом, предшествующим жизни в семинарии.

"В конце года для меня было естественным попросить епископа поступить на подготовительный курс — год, который предшествует жизни в семинарии. И вот я здесь, изучаю богословие и служу в двух приходах флорентийской епархии", — добавил итальянец.

Эдоардо Сантини получил свой титул, победив в голосовании в 2019 году Фото: Instagram.com/_edoardosantini_

Мужчина подтвердил, что отложит свою работу в качестве модели, но настаивает на том, что не собирается отказываться от всех своих увлечений.

Эдоардо сказал, что знает, что люди могут "говорить за его спиной" о его решении стать священником, но он не позволит им отговорить его от цели. Он добавил, что даже члены его семьи говорили ему, что они разочарованы сменой профессии.

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