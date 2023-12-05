"Выглядела отвратительно": женщина прошла через экстремальное похудение (видео)

Лив Райт поведала о своем преображении после операции по снижению веса. Ее рассказ стал вирусным в соцсетях.

Related video

Женщина из Великобритании, которая чувствовала себя "отвратительно во всем", поражает своим преображением после похудения. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

25-летняя Лив Райт из Кента призналась, почему решилась сделать операцию по снижению веса. Ее рассказ стал вирусным в соцсетях.

Важно

Не могли справиться с ростом: высокая женщина годами не могла найти себе парня (фото)

Британка поведала о своем преображении после операции по снижению веса. Она утверждает, что чувствует себя гораздо увереннее и даже призналась, что стала счастливее. До того как прошла через экстремальное похудение, женщина ощущала, что выглядит отвратительно. Белокурая красавица решила сделать операцию по снижению веса, чтобы помочь себе сбросить несколько килограммов.

О принятии трудного решения лечь под нож хирургов, девушка рассказала в своем ролике в TikTok. Видео, в котором Лив показывает как выглядела в прошлом году, быстро набрало более 400 тысяч просмотров. На девушке было короткое зеленое платье в обтяжку с пышными рукавами.

"Я не хочу, я выгляжу отвратительно во всем", — подписала британка свой ролик, рассказывая о том, как она выглядела до похудения.

Лив Райт поведала о своем преображении после операции по снижению веса Фото: коллаж Фокус

Спустя год после операции по удалению желудочного рукава Лив, безусловно, изменила свой образ. Женщина выглядит совершенно более уверенной, когда позирует перед воздушными шарами, посвященными ее 25-летию. Лив улыбалась от счастья, надев облегающий комбинезон.

"Не могу поверить, что это была я в прошлом году. Я на 100 % счастливее", — написала она в подписи к вирусному видео.

Многие люди были удивлены таким преображением и хвалили девушку в комментариях.

"Это не могло быть легко", "Ты так хорошо справилась, выглядишь потрясающе! Молодец!", "Ты всегда была сногсшибательной! Молодец, девчонка. Ты выглядишь потрясающе", "Не могу поверить, ты так хорошо выглядишь! Ты должна гордиться собой", — писали пользователи TikTok.

Ранее Фокус сообщал, что неизвестная пара затмила лучшие торжества мировых звезд. Миллионы пользователей соцсетей пытаются разузнать больше о молодоженах и стоимости их свадебной церемонии, которую возлюбленные с королевским размахом провели в столице Франции.

Также стало известно, что парень узнал об измене любимой и придумал хитрый план мести. Кадры его поступка, которые попали на видео, привлекли внимание многих зрителей по всему миру. Ролик стал вирусным и быстро набрал более двух миллионов просмотров.