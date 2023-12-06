Туристка сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом

Путешественница Кейт объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко.

Туристку Кейт, которая побывала в 33 странах мира, раскритиковали в сети из-за настоящего перевода татуировки на ее руке. Детали этой истории девушка раскрыла на своей странице в TikTok.

"POV: Ты делаешь одинаковые татуировки с людьми, которых встретила в марокканском хостеле 10 дней назад", — написала девушка в описании к вирусному видео, которое набрало бешеное количество реакций, а также более 1,7 миллиона просмотров.

В ролике путешественница показывает, как кто-то за кадром, используя функцию камеры Google Translate, переводит ее тату-надпись с арабского языка. На экране высвечивается короткое слово "майонез".

Пользователи сети в комментариях начали насмехаться и иронизировать. Часть подписчиков поддержала девушку, другие наоборот удивлялись, почему она не проверила, как переводится надпись, перед тем, как нанести ее себе на тело.

Татуировка Кейт означает "майонез" Фото: tiktok.com/@caitdelphine Татуировка Кейт означает "майонез" Фото: tiktok.com/@caitdelphine

"Теперь вы никогда не забудете купить майонез в магазине", "Теперь список покупок с вами навечно", "Если один из вас сделал тату с майонезом, то другой должен был бы увековечить кетчуп", "Как марокканка могу точно подтвердить, что там написано про майонез", — пишут пользователи сети.

Сама Кейт объяснила, что сделала парную татуировку ради смеха, а это слово увидела на местном рынке, когда покупала продукты.

Ранее Фокус писал о похожем случае: девушка сделала огромную татуировку с именем парня на лбу. Ана Стансковски говорит, что ей нравится конечный результат, но другие люди ужаснулись от увиденного.

Также мы рассказывали о многодетной маме из Британии Мелиссе Слоан — самопровозглашенной "тату-наркоманке", которая обычно делает по три нательных рисунка каждую неделю, но сейчас женщина запретила себе наносить очередной знак.