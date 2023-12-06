Роскошный курорт стоимостью $100 млрд превратился в "город-призрак" с пустыми небоскребами

Новый город, который рекламировали как рай на Земле, был построен на четырех искусственных островах. В огромном поселении сейчас проживает всего несколько сотен человек.

Форест-сити в Джохор-Бару в Малайзии, в который вложили более 100 млрд долларов, пустует. Изначально проект задумывался как "райское место" для богатых людей, но сейчас поселение называют "городом-призраком". Об этом пишет Daily Star.

"Одинокий город", в четыре раза превышающий размеры Монако, был оставлен на произвол судьбы, несмотря на то, что был спроектирован для роскошной жизни.

В огромном поселении сейчас проживает всего несколько сотен человек, и оно стало источником национального недовольства в Малайзии. Форест-Сити был построен компанией Country Garden, крупнейшим застройщиком в Китае, и назван "раем мечты для всего человечества" В нем расположены десятки тысяч квартир, большинство из которых сейчас пусты.

Город был построен в 2016 году в рамках инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". Country Garden намеревался построить экологически чистый мегаполис, раскинувшийся на четырех искусственных островах. Он должен был стать домом для миллиона человек с определенным уровнем доходов. Именно для их развлечений планировали строить поля для гольфа, аквапарк, офисы, бары и рестораны.

Большинство квартир остаются пустыми Фото: скриншот/YouTube

Несмотря на то, что в проекте, казалось бы, было все, он так и не получил должного развития, несмотря на дорогие маркетинговые акции, призванные привлечь людей к жизни в Форест-Сити. Спустя 7 лет в городе проживает всего несколько сотен человек. Возможно новых жителей пугает тот факт, что пролив Джохор, на берегу которого возвышается мегаполис, кишит крокодилами.

В городе живет всего несколько сотен челвоек Фото: скриншот/YouTube

Издание отмечает, что магазины и торговые объекты закрыты из-за отсутствия покупателей, и лишь в нескольких домах в башнях горит свет. Эксперты утверждают, что город был построен для среднего класса, но цены на него оказались недоступными для многих малазийцев.

"Это жуткое место. Даже днем, когда вы выходите из парадной двери, в коридоре темно. Мне жаль людей, которые вложили деньги и купили здесь жилье. Мы хотим переехать как можно скорее", — рассказала BBC Джоанна Каур, одна из жительниц Форест-Сити.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.