Не поверила своим глазам. Женщина нашла "сюрприз" внутри искусственной елки (видео)

Трудно поверить, как такое вообще могло случиться. К счастью, в сети есть видеозапись с неожиданной находкой.

Американка из Техаса, которую зовут Брет, обнаружила невероятный "сюрприз" внутри искусственной елки. Женщина не растерялась и сразу начала снимать увиденное на камеру, а затем выложила запись на своей странице в TikTok.

На опубликованном ролике показано, как между ветвей рождественского дерева, украшенного игрушками и гирляндами, прячется живой опоссум.

По словам Брет, когда она вернулась с работы, то услышала странные звуки, которые доносились из комнаты. Сначала женщина подумала, что это балуется ее кот или собаки. Но потом таки решила посмотреть, что там происходит, и не могла поверить своим глазам, когда вдруг увидела "длинный крысиный хвост", торчащий из дерева.

Американка надела резиновые перчатки и попыталась стряхнуть вредителя с праздничного дерева, но животное крепко вцепилось за ветку. В какой-то момент опоссум пригнулся на пол и бросился под диван, а затем перебегал с одного места на другое.

В конце концов дикое животное удалось выгнать на улицу.

"Я люблю животных. Могла бы оставить того опоссума себе, если бы он не вонял так страшно", — уверяет женщина.

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, мы рассказывали, что жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, свою нынешнюю елку называют "новой Пизанской башней" и ждут наплыва туристов. 30-футовое (примерно 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону.