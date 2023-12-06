Британцы попытаются "возродить" 200-летнее дерево, которое срезал вандал с бензопилой

Дерево Sycamore Gap обожали туристы со всего мира, его показывали в голливудском фильме "Робин Гуд — принц воров", а также в многочисленных телепередачах.

Люди по всему миру скорбят о потере культовой достопримечательности после того, как 200-летнее дерево было срублено в Национальном парке Нортумберленда (Великобритания). Сотрудники Национального фонда попытаются "возродить" культовую достопримечательность. Об этом пишет Daily Express.

В Национальном тресте заявили, что есть положительные признаки того, что семена и черенки, взятые с дерева Sycamore Gap, "дадут новых потомков".

Дерево, простоявшее два века, было срублено в результате акта вандализма, что привело людей в ярость. Сотрудники Национального фонда собрали на месте происшествия материал, который, как они надеются, будет пригоден для размножения, чтобы получить новые саженцы и деревья.

Официальные лица заявили, что они надеются, что ростки похожие на ствол оригинального дерева еще могут вырасти. Однако пройдет три года, прежде чем они узнают, возможно ли это вообще.

"Обнаружив срубленное дерево, наши сотрудники быстро прибыли на место происшествия, чтобы собрать материал, который позволит нам размножить дерево. Эта работа проводится в нашем специализированном питомнике для размножения редких растений, и хотя сейчас не самое подходящее время года для этого, мы воодушевлены положительными признаками жизни и надеемся, что более 30 процентов зрелых семян и половина черенков окажутся жизнеспособными. Это значит, что мы сможем вырастить новых потомков из этого дерева в будущем. Мы также надеемся, что ствол оригинального дерева вырастет заново, но может пройти до трех лет, прежде чем мы узнаем, возможно ли это. Как и во многих других случаях при восстановлении ландшафта, нам нужно набраться терпения и дать природе время сделать свое дело", — рассказал Энди Джаспер, директор по садам и паркам Национального фонда.

От дерева остался лишь пень Фото: The Times

Знаковая достопримечательность получила известность после того, как в 1991 году она была показана в голливудском блокбастере "Робин Гуд: Принц воров". Дерево было популярно среди местных жителей, а также фотографов и художников.

Сотрудники Национального фонда заявил, что он также работает над "достойной данью уважения" дереву, чтобы его наследие продолжало жить.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.