"Многих стошнило": парень подарил любимой кулон с символической жидкостью внутри (фото)

Украшение от "кровавого ювелира" за 9 тысяч гривен у некоторых вызывает отвращение, но девушка счастлива, что носит его возле сердца.

27-летняя Даниэла Манзано из Нью-Йорка, что в США, получила крайне оригинальный подарок от своего бойфренда. Девушка говорит, что очень счастлива, потому что имеет уникальную возможность носить с собой "частичку любимого". Как выяснилось, эти слова стоит воспринимать вполне буквально, сообщает SWNS.

Даниэла — поклонница готической эстетики. Однажды она просматривала в сети тематические видео. На одном из роликов девушка увидела работы "кровавого ювелира" — мастера, изготавливающего кулоны с кровью. Американка показала их своему возлюбленному, 24-летнему Николасу Ван Шорому, который живет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Тот решил зря времени не терять и сразу сделал заказ, который обошелся ему в 250 долларов (9,2 тыс. грн)

"Я получила кулон с его кровью в подарок на день рождения. Украшение очень красивое, но камера, к сожалению, этого не передает. И хотя у многих кровь вызывает тошноту, а некоторые даже испытывают отвращение, но, как по мне, это очень мило", — уверяет Даниэла.

Николас попросил у девушки подарить ему такой же кулон, но она пока не готова, потому что теряет сознание, даже когда делает прививку от гриппа.

Влюбленные поделились деталями этой истории на своих страницах в социальных сетях, но далеко не все их подписчики отреагировали на увиденное адекватно. Манзано уверяет, что "нечувствительна" к хейту, а это украшение стало ее любимым.

Даниэла Манзано получила в подарок кулон с кровью Фото: SWNS Даниэла Манзано получила в подарок кулон с кровью Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал об американке Кэролайн Рике, которая решила оригинально отомстить бывшему бойфренду и появится на его свадьбе в белоснежном платье, как у невесты. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok, чем вызвала бурную реакцию у трех миллионов подписчиков.

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