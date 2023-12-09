Как повысить свою эффективность на удаленной работе: 9 лучших советов (фото)
Удаленная работа таит в себе риски и подводные камни, которые некоторые обходят легко и свободно, а для других это становится причиной резкого падения продуктивности. Простые правила помогут справиться с этой проблемой и повысить работоспособность.
Работа на дому для одних людей может стать спасением и избавлением от стресса и хлопот. Для других же – это невероятная изоляция и дополнительные сложности. Для тех, кому тяжело дается работать удаленно, издание Popsugar опубликовало советы и приемы, которые помогут стать продуктивным и эффективным профессионалом.
В некоторые дни вам, возможно, удастся взять себя в руки и сделать все дела, а в другие дни вы можете чувствовать себя немотивированным и немного одиноким. Итак, независимо от того, является ли ваш стол на самом деле вашим кухонным столом или вы создали отдельное домашнее рабочее место, устанавливать для себя правила и границы – это ключ к успешному решению проблемы.
1. Очистите рабочее пространство
Идеальным вариантом будет создать отдельное полноценное рабочее место – домашний офис. Но если такой возможности нет, подойдет даже кухонный стол. Однако, прежде чем начать работать, уберите со стола грязную посуду и избавьтесь от беспорядка. Если вокруг вас будет грязь и хаос, вам будет тяжелее сконцентрироваться
2. Не тащите работу в постель
Четко разграничьте зоны в доме, где вы работаете и где отдыхаете. Пытаясь работать с документами лежа в постели, вас будет одолевать большое искушение немного вздремнуть. То же самое касается и любимого кресла перед телевизором.
3. Работайте там, где не отвлекают
Если дома вас все время отвлекают разговорами или просьбами, найдите уголок для работы за его пределами:
- коворкинговое пространство;
- кафе рядом с домом;
- парк, если позволяет погода;
- укромный уголок сада, если вы живете в частном доме.
Если уйти из дома невозможно, постарайтесь спокойно и четко объяснить домашним свой график и попросите не отвлекать вас в рабочие часы.
4. Купите хорошее рабочее кресло
По мнению многих удаленных работников, эргономичный удобный стул или офисное кресло – это залог эффективной работы за компьютером. Уставшая спина кого угодно заставит забыть о работе и мечтать только о том, чтобы прилечь. Поэтому позаботьтесь о комфорте, чтобы повысить свою эффективность.
5. Одевайтесь на работу
Формат удаленной работы позволяет не придерживаться офисного дресс-кода, но все же вам придется вылезти из пижамы, чтобы настроиться на рабочий лад. Также избегайте другой домашней одежды, в которой вы делаете уборку или готовите еду.
6. Работайте в наиболее продуктивное время
Если у вас есть возможность выбирать свои рабочие часы, то работайте в то время, когда чувствуете себя наиболее активным и работоспособным. Не для всех это стандартный рабочий день с 9 до 17 часов:
- Кто-то просыпается очень рано и сразу готов к работе – тогда начинайте трудиться сразу после завтрака.
- Другим нужно с утра поспать подольше, потом еще пару часов раскачаться с чашкой кофе, зато вечером такие люди готовы работать допоздна.
- Есть еще один распространенный тип работников – они сохраняют высокую работоспособность практически в любое время суток, но только в течение нескольких часов. В таком случае рабочий день лучше разбить на две или три части и делать между ними перерывы.
Выберите по возможности наиболее оптимальный график, чтобы добиться максимальной эффективности.
7. Ставьте реалистичные цели на день
Постановка целей всегда важна для достижения успешного результата, но не менее важно убедиться, что они выполнимы в разумные сроки. Не пытайтесь покорить мир за час. Оцените сложность задачи и свои возможности. После этого выделите на исполнение достаточно времени и не хватайтесь параллельно за другие дела.
8. Вознаграждайте себя за выполненные задачи
Возьмите за правило делать перерыв после того, как выполните какую-то работу и сможете вычеркнуть ее из списка дел. Используйте короткие перерывы, чтобы заняться тем, что приносит вам удовольствие:
- просмотреть ленту соцсетей;
- выпить чашку кофе или чая;
- съесть что-нибудь вкусненькое;
- позвонить маме или любимому человеку;
- пройти уровень игры в смартфоне;
- поиграть с собакой и т.п.
Главное правило коротких перерывов – четко соблюдать временные ограничения. Для этого определите длительность таймаута (не больше 15 минут) и установите таймер. Не хитрите с собой и заканчивайте перерыв, как только прозвучит сигнал.
9. Подводите итоги своей работы
В конце рабочего дня или недели, оцените свои успехи, сравните их с предыдущим периодом. Отмечайте прогресс эффективности, выполнение сложных заданий, которыми вы гордитесь, повышение своего профессионального уровня.
Такой мониторинг позволит заметить проблемы, если они есть, а также даст стимул и мотивацию для дальнейшей работы. Не забывайте хвалить себя и вознаграждать за любые, даже небольшие или заметные только вам, достижения.
Но даже если вам кажется, что хвалить себя не за что, знайте, что это не так! Даже если у вас был тяжелый или неудачный день, вы его пережили. И это повод сказать себе "Я молодец!", а завтра постараться стать еще лучше.
Напомним, 5 главных недостатков удаленной работы для здоровья. Удаленная работа — это удобно и во многом облегчает жизнь, например, в том, что не нужно ежедневно тратить несколько часов на дорогу. Однако работа из дома сильно влияет на психическое здоровье, может вызывать депрессию и снижает иммунитет.
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