Люди опасаются конца света: саранча заполонила небо Мексики (фото)

Километровые "тучи саранчи" пролетали над торговыми площадями, врезаясь в окна жилых комплексов и пожирая "все зеленое на своем пути".

Во вторник, 5 декабря, жители Синанче, небольшого городка на юго-востоке Мексики, впервые обратили внимание на огромное количество саранчи в небе. Об этом пишет Metro.

Выглядывая из окон, люди видели, что листья фруктовых деревьев в их садах были "съедены дочиста", а на траве лежат обгрызенные лимоны, апельсины и другие плоды.

На этой неделе километровые "тучи саранчи" заполонили небо над штатом Юкатан, пролетая над торговыми площадями, врезаясь в окна жилых комплексов и пожирая "все зеленое на своем пути". Пользователи социальных сетей быстро связали это происшествие с признаком того, что скоро наступит конец света.

В книге "Ветхий Завет: Исход" саранча была восьмой из 10 казней, посланных на Египет.

Во время недавнего нашествия насекомые, повредили все зеленые насаждения. Фермеры утверждали, что в разгар уборки урожая саранча погрызла их кукурузные поля, хотя чиновники заявили, что вряд ли один рой приведет к большим потерям в сельском хозяйстве. Все же аграрии решили обрабатывать свои посевы специальными пестицидами.

Саранча врезалась в окна жилых комплексов и пожирала "все зеленое на своем пути" Фото: msn.com

В условиях недостатка растительности голодный рой перебрался в городские районы, чтобы полакомиться деревьями, кустами и цветами.

К ночи жители Синанче сообщили мексиканским СМИ, что саранча улетела. Однако от нашествия пострадала и столица штата, Мериде, в которой эти насекомые не появлялась уже много лет.

Как сообщает региональное мексиканское новостное издание Posta, особенно сильно от роя саранчи пострадали люди и их имущество на главной магистрали Пасео-де-Монтехо, в районах Танлум, Идальго-де-Чубурна и Вильяс-де-Ориенте. Власти штата ожидают, что саранча, прилетевшая с востока, покинет город через пару дней.

В попытке сдержать насекомых был введен в действие план мониторинга и уничтожения.

Издание отмечает, что саранча, является ловким насекомым, принадлежащим к тому же семейству, что и кузнечики и хорошо известна своим аппетитом. Даже относительно небольшая стая (площадью в один квадратный километр, что соответствует размеру небольшого парка) может съесть за день столько же пищи, сколько около 35 000 человек.

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