Почему временное одиночество может быть полезно: 7 причин остаться наедине с собой

Иногда нам хочется, чтобы наша жизнь принадлежала только нам. Это может быть полезно для самопознания, отдыха и правильной оценки существующих отношений.

Иметь семью и друзей – это прекрасно. Мы любим их, с удовольствием проводим с ними большую часть времени, вместе занимаемся домашними делами, ходим на тренировки, развлекаемся и отдыхаем. Но нужно признать, что время, которое мы проводим в одиночестве, не менее важно, и некоторые вещи просто невозможно сделать, находясь в компании других людей. О том, в чем заключается польза временного одиночества, рассказал сайт WiseBread.

Иногда нам хочется почувствовать, что наша жизнь принадлежит только нам. Если у вас есть такая возможность, уделяйте себе хотя бы немного времени, когда все ваше внимание будет сосредоточено только на собственных желаниях и потребностях, будь то всего лишь час в неделю или поездка за город на все выходные, и вы увидите, насколько улучшится ваше эмоциональное состояние.

1. Одиночество дает вам время подумать

Иногда события в жизни – плохие или хорошие – могут развиваться настолько стремительно, что легко забыть о себе и о том, что порой нужно остановиться и дать себе время все обдумать.

Недолгое одиночество дает нам это время, чтобы упорядочить свои мысли и чувства по поводу происходящего. Без такой перезагрузки, наше сознание оказывается слишком перегруженным, что ведет к повышенной тревожности и стрессу.

2. Вы можете испытать вдохновение и заняться творчеством

Подавляющее большинство тех, кто создает произведения искусства или изобретает что-то новое, творят в одиночестве. Какими бы творческими способностями вы ни обладали, им будет легче раскрыться без посторонних глаз.

Сочиняйте стихи или музыку, рисуйте, лепите, пишите уникальный программный код или приготовьте авторский кулинарный шедевр, одним словом – откройте свой разум и творите.

3. Одиночество дает возможность восстановиться и накопить силы

Общение с другими людьми жизненно важно для любого из нас. Но когда его слишком много, это утомляет и истощает ресурсы. Отдохните от разговоров и общения, оставшись один на один с собой. Это даст вам возможность восстановить потраченную энергию и с удовольствием продолжить общение через некоторое время.

4. Вы можете использовать одиночество для самопознания

Проводить время в одиночестве означает отдать безусловный приоритет своим мыслям и чувствам и позволить себе не это время не заботиться о ком-то еще. Это дает возможность глубже изучить свою личность.

Существует множество путей и практик самопознания, и что бы вы ни выбрали – это дорога к внутренней гармонии и равновесию.

5. Одиночество дает возможность почувствовать независимость

Когда вы находитесь в одиночестве, вы свободны от чужих мнений, советов, оценок и помощи. Вы можете рассчитывать только на себя и самостоятельно принимать решения.

С непривычки это может быть пугающим, но подумайте о том, что у медали есть и другая сторона – независимость и самодостаточность, что повышает уверенность в себе и в своих силах.

6. Ваша продуктивность может быть гораздо выше в одиночестве

Легче добиться большего, когда вы свободны от отвлекающих факторов, в том числе от людей, и можете уделить время себе. Одиночество может быть очень полезным, когда накопились отложенные дела, на которые все время не хватает времени или сил.

7. В одиночестве вы сможете оценить, насколько важны люди в вашей жизни

Недолгая разлука с близкими позволяет понять, насколько они вам дороги. В одиночестве слетает шелуха обыденности отношений, уходит раздражение и усталость и возвращается острота чувств.

В то же время, если отношения с кем-то напоминают "чемодан без ручки", оставшись один на один со своими чувствами, вам будет легче решиться на перемены и прекратить портить жизнь друг другу.

Напомним, ученые назвали возраст, когда лучше побыть одному и не вступать в отношения. Исследователи обнаружили, что одиночество в определенном возрасте поможет лучше справиться с "разбитым сердцем" в более позднем возрасте.

Ранее Фокус писал, почему ощущение одиночества и само одиночество — это разные вещи. К такому выводу пришли ученые из Университета Аризоны после того, как провели комплексное исследование.