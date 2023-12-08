"Жизнь слишком коротка": молодая певица расплакалась после слов пенсионера на улице (видео)

Уличная музыкантка рассказала историю пожилого мужчины, который каждый день ходит в больницу, чтобы петь для своей жены.

Молодую певицу довела до слез душераздирающая просьба пенсионера, который подошел к ней на улице. Она рассказала его историю в ролике, опубликованном в TikTok. Он набрал более 680 тысяч просмотров и вызвал бурю эмоций у зрителей.

В видеоролике девушка общается с пенсионером Петром, который делится своей печальной историей.

Пенсионер подошел к уличной музыкантке и с просьбой спеть для него песню. Перед этим он рассказал трогательную историю о своей больной жене, у которой врачи обнаружили деменцию. Мужчина начал подпевать музыкантке, которая решила передать ему микрофон и насладиться его голосом.

Между мужчиной и девушкой завязался разговор, в котором он признался, что мог бы начать петь гораздо раньше и посвятить этому больше своего времени. Музыкантка ответила, что никогда не поздно заняться любимым делом. Пенсионер рассказал, что поет для своей больной жены.

"Ну что ж, еще не поздно, верно. Я только что пел в больнице сегодня утром. Моя жена попала в больницу, у нее деменция, и ей никогда не станет лучше. Я хожу к ней каждый день. Я пою во всех палатах, и медсестры говорят, что это хорошая терапия при деменции. Я бы пел вечно, если бы вы меня попросили… Поэтому, когда я слышу, как кто-то вроде вас поет… молодец, продолжайте в том же духе. Жизнь слишком коротка, говорят они… Музыка — пища любви, играйте…", — сказал пенсионер.

Девушка была поражена, слушая голос мужчины и узнав перед этим его историю

Когда молодая певица снова начала петь, она слышала, как мужчина подхватывает ритм и начинает ей подпевать. Затем она передала ему микрофон, и он продолжил петь сам. Пенсионер своим мелодичным голосом пел песню Френка Синатры "My Way".

Девушка была поражена, слушая голос мужчины и узнав перед этим его историю.

"Пожалуйста, продолжайте петь в этих палатах и несите свет тем, кто нуждается в нем больше всего", — подписала она свой ролик.

Вирусное видео в TikTok понравилось многим зрителям и они поспешили оставить свои комментарии.

"Вау, у меня мурашки по коже. Какой драгоценный человек", — написал один из них

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