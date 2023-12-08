Мужчина нашел на секонд-хенде вещь, которая стоит несколько тысяч долларов (фото)

Аутентичность аксессуара подтвердил один из знатоков моды в комментариях на платформе Reddit.

Блогер, который занимается поиском уникальных вещей, рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью в несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets. Детали этой истории он раскрыл на тематическом форуме в Reddit.

Мужчина поделился фотографиями своей находки. Как выяснилось, это оригинальная сумка Louis Vuitton в хорошем состоянии — с абсолютно новым замком и этикетками.

Аутентичность аксессуара подтвердил один из знатоков моды в комментариях, отметив, что такие сумки крайне популярны в современной фэшн-индустрии. Экземпляры из новых коллекций бренда, по его словам, продаются в розницу по несколько тысяч долларов за штуку.

Другие пользователи также поделились своими находками в комиссионных магазинах и секонд-хендах.

Один из них, например, нашел синюю сумку Coach за 10 долларов (360 грн), которую можно перепродать за несколько сотен "зеленых". Другому автору повезло с кожаной курткой Vince, которая на самом деле стоит аж 1000 долларов (36,7 тыс. грн).

Впрочем, далеко не у всех был положительный опыт подобного шопинга.

"Единственное, что я нашел на секонде, это использованный поршень. Первый и последний раз моя нога переступала порог этих помоек", — заявил разъяренный покупатель, поиски которого не увенчались успехом.

Ранее Фокус писал, что иногда среди подержанных вещей можно найти "сюрпризы". Так клиентка секонд-хенда однажды обнаружила ужасную записку в кармане понравившегося ей пиджака.

Кроме того, мы рассказывали, как купленная на секонд-хенде вещь погубила всю семью. 30-летний британец Скотт Пэден из Кембриджа лег спать и даже не подозревал, что утром его мир изменится навсегда. Мужчина понятия не имел, что обычная вещь может разрушить его жизнь.