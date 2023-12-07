"Какие красивые": женщина купила на распродаже старинную шкатулку с украшениями (фото)

Посетители секонд-хендов или уличных распродаж никогда не знают, какие "скрытые сокровища" могут найти в карманах поношенного пиджака или в ящике старого комода.

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Женщина купила на распродаже дешевую шкатулку для украшений и нашла необычную находку, спрятанную внутри. После этого ее покупка стала еще более ценной. Своей находкой женщина поделилась на популярном форуме Reddit.

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Автор темы поделилась фотографиями пары сережек, которые она нашла в шкатулке за 50 центов, купленной на распродаже. После дальнейшего изучения она узнала, что это украшение сделано с жемчуга и 14-каратного золота.

"Я всегда ищу украшения, и даже если бы они были подделкой, 0,50 доллара за пару нормальных сережек меня вполне устроили. Золото так блестело, а на задней стороне была маркировка! Мне даже не поверили, что я нашла их в коробке для украшений, но, к счастью, другая кассирша подтвердила, что видела их там. Они были недовольны тем, как дешево я их купила… ой, хаха"., — написала покупательница под фото.

Аналогичная пара сережек продается в розницу по цене от 26 до 300 долларов.

Издание TCD отмечает, что покупка подержанных товаров может принести пользу окружающей среде. Покупая подобные вещи, например одежду и другие предметы, на распродажах люди дают вторую жизнь вполне пригодным для использования вещам, не позволяя им попадать на свалки, где они наносят вред экологии и способствуют опасному перегреву нашей планеты.

Аналогичные пары сережек продаются в розницу по цене от 26 до 300 долларов Фото: Reddit

Кроме этого добыча металлов и драгоценных камней, необходимых для изготовления ювелирных изделий, оказывает значительное воздействие на окружающую среду и человека. Чтобы изготовить одно кольцо из 18-каратного золота, шахтеры извлекают 20 тонн породы и почвы. Этот материал содержит ртуть и цианид, которые могут попасть в реки, пруды и другие источники воды.

Покупка подержанных украшений, таких как золотые серьги, которые купила женщина, позволяет снизить спрос на новые изделия и максимально использовать те, что уже существуют.

Женщина нашла серьги в шкатулке за 50 центов Фото: Reddit

Пользователи Reddit были потрясены этим "скрытым сокровищем" и поделились своими мыслями в разделе комментариев.

"Какие красивые. Это такая хорошая сделка, что похоже на преступление. Надеюсь, вы их полюбите", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина сделал шокирующее открытие во время уличной распродажи. Иногда ценные вещи можно купить почти даром и в этом людям может помочь самая неприметная распродажа у дома или гаража.

Также стало известно, что жена миллионера пожаловалась на трудности роскошной жизни. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз посетовала на трудности в своей жизни.