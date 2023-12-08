Удовлетворительно — 61 балл. Студент исправил ошибки в письме от любимой, которая его предала

Придирчивый "экзаменатор" сформировал короткое резюме и дал несколько советов, как улучшить текст.

Американский студент Ник Лутц из Университета Флориды решил проверить на орфографические и стилистические ошибки письмо от любимой, которая изменила ему с другим. Об истории парня написало издание Express.

Рукописное письмо на четырех страницах Ник оценил в 61 балл из 100 (D согласно Болонской системе). Он раскритиковал экс-любимую за слишком длинное вступление, тавтологию, отсутствие аргументации в поддержку выдвинутых тезисов об отсутствии интимных связей с другим человеком.

На полях придирчивый "экзаменатор" оставил свои ремарки и рекомендации относительно того, как улучшить текст. Например, исправить "loose" (пухлый) на "lose" (потерянный), а также добавить больше деталей и конкретики в том фрагменте, где она написала: "Я нарушила свои обещания".

В завершение Ник сформировал краткое резюме и поставил неутешительный итоговый балл.

"Длинное вступление, короткий вывод, сильная гипотеза, но не доказанная. Детали имеют значение. Если вы хотите, чтобы вам поверили, подкрепите это доказательствами. Вы утверждаете, что обмана не было, но чувствуете вину. Прекратите противоречить сама себе и сформируйте наконец позицию. Успехов", — написал он красной ручкой.

Студент проверил письмо бывшей на ошибки Фото: Twitter

Преданный студент объяснил, что порвал с девушкой после ее обмана. Она должна была идти в парк развлечений со своей лучшей подругой, а оказалось, что это был "друг".

"Я не разговаривал с ней с тех пор и не планирую", — говорит он.

Публикация студента собрала миллионы просмотров на X, тысячи комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал об американце Вейре Лундстедте, который был крайне удивлен, когда прочитал письмо от покойной матери Каролин. Женщина написала сыну откровенное послание в день убийства американского президента Джона Кеннеди — 22 ноября 1963 года.

Кроме того, ученые благодаря компьютерной программе смогли прочитать одно из недоставленных 300 лет назад писем. Ящик с корреспонденцией принадлежал почтмейстеру Симону де Бриенну и его жене, почтмейстеру Мари Жермен.