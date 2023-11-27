"Надо было открыть раньше": сына удивило письмо, написанное покойной матерью 60 лет назад (фото)
Мужчина нашел послание случайно, когда перебирал вещи после смерти отца.
Американец Вейр Лундстедт был крайне удивлен, прочитав письмо от покойной матери Каролин. Женщина написала сыну откровенное послание в день убийства американского президента Джона Кеннеди — 22 ноября 1963 года. Об этом сообщает телеканал WMUR 9.Важно
В тот черный день для американской нации Каролин переживала глубокую потерю и хотела поделиться своими эмоциями и переживаниями. Поэтому решила написать письмо своим маленьким сыновьям.
Вейр рассказывает, что нашел послание случайно, когда перебирал вещи после смерти отца в прошлом месяце.
"Пятница, 22 ноября 1963 года. Дорогой Вейр, ты сейчас спишь в своей кроватке наверху, еще слишком маленький, чтобы все это осознавать", — зачитал Лундштедт, разрезав печать на конверте.
Мужчине понадобилась минута, чтобы взять себя в руки, когда верх взяли эмоции.
"Когда-нибудь вы с братом прочитаете об этом в учебнике по истории. Знайте, что он был, как мы считаем, хорошим, честным, преданным, энергичным и неутомимым молодым президентом. Находился в поисках прочного мира во всем мире. Так жаль, что кто-то уничтожил этого крайне важного человека. С любовью, ваши мама и папа", — написала женщина в 1963 году.
После прочитанного Вейр не смог сдерживать слез.
"Я должен был открыть это раньше", — сказал он.
К слову, Джону Кеннеди на момент убийства было 46 лет. Политик активно готовился к очередной президентской кампании и для агитации активно ездил по стране. Его застрелили перед толпой сторонников в Далласе 22 ноября 1963 года. На похоронах Кеннеди было более 100 глав государств и представителей разных стран, а еще миллионы людей смотрели церемонию прощания по телевидению.
Напомним, ранее Фокус писал, что ученые благодаря компьютерной программе смогли прочитать одно из недоставленных 300 лет назад писем. Ящик с корреспонденцией принадлежал почтмейстеру Симону де Бриенну и его жене, почтмейстеру Мари Жермен.
Кроме того, на аукционе David Lay в Пензансе выставили 39 писем принцессы Дианы, которые она написала в период с 1990 по 1997 гг. Они адресованы Роджеру Брамблу, ее другу, который в то время занимал пост советника лорд-мэра Вестминстера и часто заменял его на официальных мероприятиях.