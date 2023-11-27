"Надо было открыть раньше": сына удивило письмо, написанное покойной матерью 60 лет назад (фото)

Мужчина нашел послание случайно, когда перебирал вещи после смерти отца.

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Американец Вейр Лундстедт был крайне удивлен, прочитав письмо от покойной матери Каролин. Женщина написала сыну откровенное послание в день убийства американского президента Джона Кеннеди — 22 ноября 1963 года. Об этом сообщает телеканал WMUR 9.

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В тот черный день для американской нации Каролин переживала глубокую потерю и хотела поделиться своими эмоциями и переживаниями. Поэтому решила написать письмо своим маленьким сыновьям.

Вейр рассказывает, что нашел послание случайно, когда перебирал вещи после смерти отца в прошлом месяце.

"Пятница, 22 ноября 1963 года. Дорогой Вейр, ты сейчас спишь в своей кроватке наверху, еще слишком маленький, чтобы все это осознавать", — зачитал Лундштедт, разрезав печать на конверте.

Мужчине понадобилась минута, чтобы взять себя в руки, когда верх взяли эмоции.

"Когда-нибудь вы с братом прочитаете об этом в учебнике по истории. Знайте, что он был, как мы считаем, хорошим, честным, преданным, энергичным и неутомимым молодым президентом. Находился в поисках прочного мира во всем мире. Так жаль, что кто-то уничтожил этого крайне важного человека. С любовью, ваши мама и папа", — написала женщина в 1963 году.

После прочитанного Вейр не смог сдерживать слез.

"Я должен был открыть это раньше", — сказал он.

Мать Вейра написала письмо в день убийства Кеннеди Фото: WMUR 9 Мать Вейра написала письмо в день убийства Кеннеди

К слову, Джону Кеннеди на момент убийства было 46 лет. Политик активно готовился к очередной президентской кампании и для агитации активно ездил по стране. Его застрелили перед толпой сторонников в Далласе 22 ноября 1963 года. На похоронах Кеннеди было более 100 глав государств и представителей разных стран, а еще миллионы людей смотрели церемонию прощания по телевидению.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые благодаря компьютерной программе смогли прочитать одно из недоставленных 300 лет назад писем. Ящик с корреспонденцией принадлежал почтмейстеру Симону де Бриенну и его жене, почтмейстеру Мари Жермен.

Кроме того, на аукционе David Lay в Пензансе выставили 39 писем принцессы Дианы, которые она написала в период с 1990 по 1997 гг. Они адресованы Роджеру Брамблу, ее другу, который в то время занимал пост советника лорд-мэра Вестминстера и часто заменял его на официальных мероприятиях.