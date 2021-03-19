Письма принцессы Дианы ее другу продадут на аукционе

Роджер Брамбл в 1990-х гг. был советником лорд-мэра Вестминстера и, судя по письмам, доверенным лицом принцессы

На аукцион David Lay в Пензансе, Корнуолл, выставили 39 писем Дианы, принцессы Уэльской, которые она написала в период с 1990 по 1997 гг. Они адресованы Роджеру Брамблу, ее другу, который в то время занимал пост советника лорд-мэра Вестминстера и часто заменял его на официальных мероприятиях. Об этом пишет Daily Mail.

Письма леди Ди весьма откровенны, так, она упоминала "ужасную неделю", которая у нее была после публикации скандальной биографии Эндрю Мортона 1992 года. Напомним, в книге под названием "Диана: ее правдивая история" автор упоминал о ее попытке самоубийства.

[ + – ] Одно из писем

В другом письме принцесса Уэльская рассказывает о своем близком друге Адриане Уорде Джексоне, который был бывшим членом совета директоров Королевского балета и умер от СПИДа в 1991 году в возрасте 41 года.

Также в одном из посланий Диана доверительно интересовалась у Роджера, понравится ли ее старшему сыну, принцу Уильяму предстоящий визит в оперу. На тот момент мальчику было около десяти лет.

[ + – ] Письмо с вопросом о том, понравится ли Уильяму в опере

Все послания написаны на фирменных бланках Кенсингтонского дворца рукой Дианы и подписаны, что позволяет не сомневаться в их подлинности. Также есть несколько открыток, посланных Брамблу к Рождеству.

[ + – ] Рождественская открытка

За письма устроители аукциона планируют выручить не менее 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако, не исключено, что на фоне возросшего интереса к королевской семье, они обойдутся покупателю куда дороже.

Напомним, накануне брат принцессы Дианы показал Олторп-хаус, их семейное поместье, где росла леди Ди, и где она похоронена.