Листи принцеси Діани її другу продадуть на аукціоні

Роджер Брамбл у 1990-х рр. був радником лорд-мера Вестмінстера і, судячи з листів, довіреною особою принцеси.

На аукціон David Lay в Пензансі, Корнуолл, виставили 39 листів Діани, принцеси Уельської, які вона написала в період із 1990 по 1997 рр. Вони адресовані Роджеру Брамблу, її другові, який в той час обіймав пост радника лорд-мера Вестмінстера і часто заміняв його на офіційних заходах. Про це пише Daily Mail.

Листи леді Ді вельми відверті, так, вона згадувала "жахливий тиждень", який в неї був після публікації скандальної біографії Ендрю Мортона 1992 року. Нагадаємо, у книзі під назвою "Діана: її правдива історія" автор згадував про її спробу самогубства.

[ + – ] Один із листів

В іншому листі принцеса Уельська розповідає про свого близького друга Адріані Ворда Джексона, який був колишнім членом ради директорів Королівського балету та помер від СНІДу в 1991 році у віці 41 року.

Також в одному з послань Діана довірливо цікавилася у Роджера, чи сподобається її старшому синові, принцу Вільяму майбутній візит в оперу. На той момент хлопчикові було майже десять років.

[ + – ] Лист із питанням про те, чи сподобається Вільяму в опері

Усі послання написані на фірмових бланках Кенсингтонського палацу рукою Діани і підписані, що дозволяє не сумніватися в їх справжності. Також є кілька листівок, які були надіслані Брамблу до Різдва.

[ + – ] Різдвяна листівка

За листи організатори аукціону планують виручити не менше 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак, не заперечується, що на тлі збільшеного інтересу до королівської сім'ї, вони коштуватимуть покупцеві куди дорожче.

Нагадаємо, напередодні брат принцеси Діани показав Олторп-хаус, їхній сімейний маєток, де росла леді Ді, і де вона похована.