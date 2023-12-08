Конец роскошной жизни: миллиардер, который хвастался своим богатством, стал банкротом (фото)

Предприниматель Роберт Булл потерял свое состояние всего через полгода после того, как вместе с новой женой похвастался своим богатством в особняке стоимостью 10 миллионов фунтов.

Британский 46-летний миллиардер Роберт Булл, претендовавший на звание одного из самых богатых людей Великобритании, по сообщениям, обанкротился, набрав долгов на 725 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишут Daily Mail.

Мужчина, недавно занявший 88-е место в списке богачей Sunday Times, оценил свое состояние почти в 2 миллиарда фунтов стерлингов, когда показывал журналисту свой дом с дорожкой для боулинга и коллекцией из 12 суперкаров стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов.

46-летний бизнесмен сколотил свое состояние, занимаясь постройкой жилых домой. Недавно адвокаты, подавшие заявление о банкротстве г-на Булла, заявили, что его утверждения о том, что он очень богат, не соответствуют действительности, сообщает Bloomberg.

Огромный долг, образовавшийся после краха его компании RoyaleLife, состоит из 22 кредитных договоров, по которым бизнесмен дал личные гарантии ряду кредиторов. Компания была оценена в 4 миллиарда фунтов стерлингов. Суд признал мужчину банкротом 1 декабря.

Пара познакомилась в баре в 2019 году Фото: Instagram

Мистер Булл, который был дважды женат и сейчас живет со своей новой 30-летней норвежской невестой Сарой Нильсен, недалеко от Саутгемптона, надеется заключить соглашение о выплате своих долгов всего под 0,25 процента, говорится в судебных документах.

"Это не очень большая прибыль для кредиторов, но это прибыль", — сказал Бен Чаннер, адвокат, выступающий от имени мистера Булла.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда бизнесмен сталкивается с банкротством. В 2016 году он боролся за свое существование после того, как задолжал кредиторам 3,5 миллиона фунтов стерлингов и впал в "отвратительную депрессию", из-за которой не мог работать в течение трех месяцев.

Мистер Булл любит дорогие автомобили Фото: Instagram

Сейчас предприниматель владеет коллекцией из 12 суперкаров стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов и живет в особняке стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов вместе с женой Сарой Нильсен. В поместье, где пара держит двух собак, лошадь и хорька, есть собственный боулинг на три дорожки и шесть двойных гаражей. В прошлом месяце сообщалось, что у мистера Булла также есть дворецкий, который ранее работал на Первого морского лорда, начальника штаба Королевского флота.

Мистер Булл и мисс Нильсен также делят дом стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов в Кристиансунде, ее родном городе в Норвегии. Пара познакомилась в баре в 2019 году. Несмотря на то, что оба в то время состояли в отношениях, пара в итоге все же сошлась.

Ранее Фокус сообщал, что 91-летний миллиардер вновь ищет невесту. Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.