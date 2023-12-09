Новый тренд: новогодний коктейль "Снежный шар" (видео)

Приготовьте праздничный напиток на вечеринку, используя этот вирусный лайфхак, который превратит ваш коктейль в мини-снежный шар и подарит вам яркое настроение.

В Instagram появилось вирусное видео, на котором простая веточка розмарина, аккуратно помещенная в стакан для коктейля, выглядит как рождественская елка, создавая иллюзию снежного шара. Этим трюком поделилась блогер Мэг Куинн.

Как приготовить новогодний коктейль

Все, что вам нужно, чтобы сделать такой красивый коктейль, – это веточка розмарина, немного воды и любой прозрачный напиток по вашему выбору. Это может быть:

водка или джин с тоником;

шампанское;

газированная вода.

Для приготовления коктейля:

Налейте в прозрачный бокал или стакан воду примерно на 2-3 см. Опустите в него перевернутую веточку розмарина соответствующей длины. Поставьте стакан в морозильную камеру, пока вода не замерзнет. Наполните бокал любым напитком по своему желанию.

Как приготовить новогодний коктейль

Как закрепить розмарин в стакане

Если веточка розмарина не желает стоять ровно, есть еще один трюк, который поможет зафиксировать ее вертикально.

Его продемонстрировала в Instagram блогер Colette's Cocktails.

Для этого понадобится:

Обвязать любую ленту или нить вокруг веточки розмарина, оставив с каждой стороны по несколько сантиметров. Взять каждый конец ленты и туго натянуть их так, чтобы розмарин оказался в вертикальном положении посередине стакана. Прикрепить оба конца ленты к внешней стороне стакана с помощью скотча. Добавить воду и поместить бокал в морозилку, пока все не замерзнет. Снять ленту и налить напиток по своему вкусу.

Воспользуйтесь этим очаровательным способом сделать вечеринку более атмосферной. Это займет меньше пяти минут, но будет выглядеть праздничным и создаст соответствующее настроение.

Как закрепить розмарин в стакане

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