Новый тренд: новогодний коктейль "Снежный шар" (видео)
Приготовьте праздничный напиток на вечеринку, используя этот вирусный лайфхак, который превратит ваш коктейль в мини-снежный шар и подарит вам яркое настроение.
В Instagram появилось вирусное видео, на котором простая веточка розмарина, аккуратно помещенная в стакан для коктейля, выглядит как рождественская елка, создавая иллюзию снежного шара. Этим трюком поделилась блогер Мэг Куинн.
Как приготовить новогодний коктейль
Все, что вам нужно, чтобы сделать такой красивый коктейль, – это веточка розмарина, немного воды и любой прозрачный напиток по вашему выбору. Это может быть:
- водка или джин с тоником;
- шампанское;
- газированная вода.
Для приготовления коктейля:
- Налейте в прозрачный бокал или стакан воду примерно на 2-3 см.
- Опустите в него перевернутую веточку розмарина соответствующей длины.
- Поставьте стакан в морозильную камеру, пока вода не замерзнет.
- Наполните бокал любым напитком по своему желанию.
Как закрепить розмарин в стакане
Если веточка розмарина не желает стоять ровно, есть еще один трюк, который поможет зафиксировать ее вертикально.
Его продемонстрировала в Instagram блогер Colette's Cocktails.
Для этого понадобится:
- Обвязать любую ленту или нить вокруг веточки розмарина, оставив с каждой стороны по несколько сантиметров.
- Взять каждый конец ленты и туго натянуть их так, чтобы розмарин оказался в вертикальном положении посередине стакана.
- Прикрепить оба конца ленты к внешней стороне стакана с помощью скотча.
- Добавить воду и поместить бокал в морозилку, пока все не замерзнет.
- Снять ленту и налить напиток по своему вкусу.
Воспользуйтесь этим очаровательным способом сделать вечеринку более атмосферной. Это займет меньше пяти минут, но будет выглядеть праздничным и создаст соответствующее настроение.
Напомним, что нужно выбросить перед Новым годом 2024, чтобы освободить место для счастья. Избавьтесь от вещей, которые вызывают у вас плохие воспоминания или давно лежат без дела. Освободите пространство для нового, пусть в дом приходят счастье, удача, радость и деньги.
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