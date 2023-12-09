Освободите место для счастья: что нужно выбросить перед Новым годом 2024

Избавьтесь от вещей, которые вызывают у вас плохие воспоминания или давно лежат без дела. Освободите пространство для нового, пусть в дом приходят счастье, удача, радость и деньги.

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Если вы найдете в череде предпраздничных хлопот время для генеральной уборки – это будет идеально. Но если сил и времени на это перед Новым годом нет, выбросите хотя бы несколько ненужных вещей, и вы сразу почувствуете, как в доме станет легче дышать. О том, от чего избавиться первым делом, пишет сайт "Новорічні подарунки".

Список самых ненужных вещей – что выбросить перед Новым годом 2024

Пройдитесь по квартире и проверьте все шкафы и полки. Смело выбрасывайте, если найдете эти вещи:

Одежда и обувь, которую вы не носите.

Книги, газеты и журналы, которые вы не собираетесь читать еще раз.

Старые записки, квитанции, чеки и тому подобные бумажки.

Надбитые чашки и тарелки. Есть из щербленой посуды – плохая примета, поэтому выбрасывайте не жалея.

Бытовая техника, которой вы не пользуетесь или которую уже год собираетесь починить.

Продукты, у которых вышел срок годности, недоеденные остатки, которые завалялись в дальнем углу холодильника, – сразу в мусорное ведро, есть это уже опасно для здоровья.

Все когда-то подаренные сувениры и декоративные предметы интерьера, которые уже не радуют глаз, а только собирают пыль.

Игрушки, которые уже не нужны вашим детям или сломаны. Лучше сделать это вместе с детьми, чтобы потом избежать слез за любимым зайчиком или машинкой.

Лекарства, которые уже невозможно идентифицировать или вышел срок годности, даже если внешне они в полном порядке. Использование просроченных таблеток может быть чревато большими проблемами со здоровьем.

Просроченная и неиспользуемая косметика и парфюмерия. В один мешок с лекарствами – не подвергайте себя ненужному риску.

Психологи утверждают, что ненужные вещи не только захламляют пространство, но еще и мешают сосредоточиться и вызывают раздражение. А вещи, с которыми у вас связаны тяжелые воспоминания, могут невольно стать причиной депрессии.

С точки зрения эзотериков, чем больше захламлено пространство, тем больше блокируются каналы положительной энергии в доме. Освободите место, чтобы впустить в свою жизнь счастье, удачу, радость, деньги и новые возможности.

Что делать с ненужными вещами

Проще всего – собрать весь хлам и вынести на помойку. Но если вы заботитесь об окружающей среде, рассортируйте все, что вы решили выбросить и дайте некоторым вещам вторую жизнь. Вот несколько вариантов, что сделать с ненужными вещами:

однозначно в мусор: испорченная еда, просроченные лекарства, косметика и парфюмерия, битая посуда, зеркала;

на благотворительность или в секонд хенд: одежда и обувь;

в утиль: бумага, стекло, пластик, металлические предметы, сломанная бытовая техника;

попытаться продать на сайтах объявлений: все вещи, которые могут кому-то пригодиться и чего-то стоят.

И еще один совет: если вы избавляетесь от вещи, которая по вашему мнению несет плохую энергетику, не отдавайте ее и не продавайте другим людям. Такую вещь нужно просто выбросить.

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