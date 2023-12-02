Десерты на Новый год 2024: встречаем Зеленого Деревянного Дракона

До конца года осталось меньше месяца. Символом будущего года считается Зеленый Деревянный Дракон. Уже пора начинать подготовку к Новому году и продумать меню для праздничного ужина.

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Чтобы вам сопутствовали удача и богатство в 2024 году, нужно задобрить покровителя года Зеленого Деревянного Дракона. Какие напитки и десерты нужно поставить на праздничный стол, чтобы завоевать расположение хозяина года, узнавал Фокус.

Зеленый чай

По древним китайским верованиям, напиток символизирует благополучие. Чтобы Зеленый Дракон принес вам гармонию и изобилие, заварите в праздничную ночь хороший зеленый чай и выпейте его с удовольствием.

Сладости из бобов

Китайцы верят, что бобы являются символизируют богатство, поэтому десерты их них будут уместными на новогоднем столе. Это может быть печенье из фасоли или конфеты из нута с сухофруктами.

Десерты из рисовой муки

Издавна в Китае рис символизирует достаток, поэтому считается, что десерты из рисовой муки привлекут в ваш дом изобилие. Это могут быть пирожные моти или рисовые кексы.

Желе

Прекрасный вариант для новогоднего меню 2024. Чтобы заполучить благосклонность покровителя года, подайте на праздничный стол желе зеленого или красного цвета.

Китайские лакомства

Разумеется, Дракону понравятся китайские традиционные сладости:

яблоки в карамели;

традиционное китайское печенье с предсказаниями;

ма чиу – кунжутные шарики из рисовой муки и кукурузного крахмала.

Если вы сможете угодить Зеленому Деревянному Дракону, он щедро вознаградит вас за угощение, отплатив благополучием и гармонией в вашем доме.

Напомним, НБУ выпустил новую памятную монету "Год Дракона" с шевроном ВСУ. Нумизматическая новинка от Нацбанка станет символом отваги и силы Вооруженных Сил, а еще — напоминанием, что 2024 год, который будет приближать победу Украины, — это год Дракона по китайскому календарю.

Ранее Фокус писал, одежду каких цветов надо одеть в новогоднюю ночь, чтобы 2024 год был счастливым. По всем приметам год Дракона считается одним из самых благополучных. Поэтому к выбору цветов на празднование стоит подойти с серьезностью.