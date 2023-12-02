Десерти на Новий рік 2024: зустрічаємо Зеленого Дерев'яного Дракона

До кінця року залишилося менше місяця. Символом майбутнього року вважається Зелений Дерев'яний Дракон. Уже час починати підготовку до Нового року і продумати меню для святкової вечері.

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Щоб вас супроводжували удача і багатство у 2024 році, потрібно задобрити покровителя року Зеленого Дерев'яного Дракона. Які напої та десерти потрібно поставити на святковий стіл, щоб завоювати прихильність господаря року, дізнавався Фокус.

Зелений чай

За давніми китайськими віруваннями, напій символізує благополуччя. Щоб Зелений Дракон приніс вам гармонію і достаток, заваріть у святкову ніч хороший зелений чай і випийте його із задоволенням.

Солодощі з бобів

Китайці вірять, що боби символізують багатство, тому десерти з них будуть доречними на новорічному столі. Це може бути печиво з квасолі або цукерки з нуту із сухофруктами.

Десерти з рисового борошна

З давніх-давен у Китаї рис символізує достаток, тож вважається, що десерти з рисового борошна привернуть у ваш дім достаток. Це можуть бути тістечка моті або рисові кекси.

Желе

Прекрасний варіант для новорічного меню 2024. Щоб здобути прихильність покровителя року, подайте на святковий стіл желе зеленого або червоного кольору.

Китайські ласощі

Зрозуміло, Дракону сподобаються китайські традиційні солодощі:

яблука в карамелі;

традиційне китайське печиво з передбаченнями;

ма чіу — кунжутні кульки з рисового борошна і кукурудзяного крохмалю.

Якщо ви зможете догодити Зеленому Дерев'яному Дракону, він щедро винагородить вас за частування, відплативши благополуччям і гармонією у вашому домі.

Нагадаємо, НБУ випустив нову пам'ятну монету "Рік Дракона" з шевроном ЗСУ. Нумізматична новинка від Нацбанку стане символом відваги та сили Збройних Сил, а ще — нагадуванням, що 2024 рік, який наближатиме перемогу України, — це рік Дракона за китайським календарем.

Раніше Фокус писав, одяг яких кольорів треба одягнути в новорічну ніч, щоб 2024 рік був щасливим. За всіма прикметами рік Дракона вважається одним із найблагополучніших. Тому до вибору кольорів на святкування варто підійти з серйозністю.