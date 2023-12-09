Звільніть місце для щастя: що потрібно викинути перед Новим роком 2024

Позбавтеся речей, які викликають у вас погані спогади або давно лежать без діла. Звільніть простір для нового, нехай у дім приходять щастя, удача, радість і гроші.

Related video

Якщо ви знайдете в низці передсвяткових клопотів час для генерального прибирання — це буде ідеально. Але якщо сил і часу на це перед Новим роком немає, викиньте хоча б кілька непотрібних речей, і ви одразу відчуєте, як у домі стане легше дихати. Про те, чого позбутися насамперед, пише сайт "Новорічні подарунки".

Список найбільш непотрібних речей — що викинути перед Новим роком 2024

Пройдіться по квартирі й перевірте всі шафи та полиці. Сміливо викидайте, якщо знайдете ці речі:

Одяг і взуття, яке ви не носите.

Книги, газети та журнали, які ви не збираєтеся читати ще раз.

Старі записки, квитанції, чеки і тому подібні папірці.

Надбиті чашки і тарілки. Їсти зі щербленого посуду — погана прикмета, тому викидайте не шкодуючи.

Побутова техніка, якою ви не користуєтеся або яку вже рік збираєтеся полагодити.

Продукти, у яких вийшов термін придатності, недоїдені рештки, що завалялися в дальньому кутку холодильника, — одразу у відро для сміття, їсти це вже небезпечно для здоров'я.

Усі колись подаровані сувеніри та декоративні предмети інтер'єру, які вже не тішать око, а лише збирають пил.

Іграшки, які вже не потрібні вашим дітям або зламані. Краще зробити це разом із дітьми, щоб потім уникнути сліз за улюбленим зайчиком чи машинкою.

Ліки, які вже неможливо ідентифікувати або вийшов термін придатності, навіть якщо зовні вони в повному порядку. Використання прострочених таблеток може загрожувати великими проблемами зі здоров'ям.

Протермінована і невикористана косметика і парфумерія. В один мішок з ліками — не піддавайте себе непотрібному ризику.

Психологи стверджують, що непотрібні речі не тільки захаращують простір, а ще й заважають зосередитися і викликають роздратування. А речі, з якими у вас пов'язані важкі спогади, можуть мимоволі стати причиною депресії.

З погляду езотериків, що більше захаращений простір, то більше блокуються канали позитивної енергії в домі. Звільніть місце, щоб впустити у своє життя щастя, удачу, радість, гроші та нові можливості.

Що робити з непотрібними речами

Найпростіше — зібрати весь мотлох і винести на смітник. Але якщо ви дбаєте про навколишнє середовище, розсортуйте все, що ви вирішили викинути і дайте деяким речам друге життя. Ось кілька варіантів, що зробити з непотрібними речами:

однозначно в сміття: зіпсована їжа, прострочені ліки, косметика і парфумерія, битий посуд, дзеркала;

на благодійність або в секонд хенд: одяг і взуття;

в утиль: папір, скло, пластик, металеві предмети, зламана побутова техніка;

спробувати продати на сайтах оголошень: усі речі, які можуть комусь стати в пригоді і чогось варті.

І ще одна порада: якщо ви позбуваєтеся речі, яка, на вашу думку, несе погану енергетику, не віддавайте її і не продавайте іншим людям. Таку річ потрібно просто викинути.

Нагадаємо, для веселої зустрічі Нового року спечіть печиво з передбаченнями. Переможниця шоу "МастерШеф" Ліза Глінська показала, як легко і просто приготувати кумедні ласощі для новорічної вечірки з друзями або колегами.

Раніше Фокус писав, які десерти подати на Новий рік 2024 — рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Уже час починати підготовку до свята і продумати меню для новорічної вечері.