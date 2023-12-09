В США спасли "щенка-единорога" с "волшебным" хвостом на голове (фото)

Пса прозвали "маленьким пушистым единорогом" из-за необычного хвоста, который растет у него на лбу. Отросток не мешает малышу развиваться как любой другой собаке.

Щенок с хвостом, растущим из середины лба, стал суперзвездой после того, как бывшие хозяева выбросили его на мороз, а спасательная организация Mac's Mission, базирующаяся в штате Миссури — приютила малыша. Историю необычного питомца рассказали в издании The Mirror.

Малыша нашли на улице вместе с другой собакой и назвали Нарвалом. Из-за хвоста на лбу питомца прозвали "волшебным пушистым единорогом". После того как Нарвала спасли с улицы, его осмотрели ветеринары. Оказалось, что хвост на лбу не представляет никакой угрозы для здоровья собаки. Поэтому было принято решение не удалять отросток.

"Лишний хвост ни с чем не связан и не имеет никакой реальной пользы, кроме как сделать его самым крутым щенком", — сообщили в центре.

Доктор Хюринг, осмотревший Нарвала, отметил, что пса никак не беспокоит дополнительный хвост.

"Совершенно уверен, что сотрудники Кейп-Смолл тоже восторгались этим маленьким самородком! Хвост единорога не беспокоит Нарвала, и он никогда не останавливается, как любой нормальный щенок", — сказал Хюринг.

Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram

По словам фанатов Нарвала, особенный хвост делает щенка еще милее.

"Ему суждены великие дела! Я чувствую это, когда смотрю на его личико, он очаровательный и потрясающий!" — цитирует издание фанатов Нарвала.

Хотя после спасения щенок получил шанс на счастливую жизнь, не обошлось и без проблем.

В издании сообщили, что некоторые люди враждебно относились к Нарвалу и даже пытались ворваться в приют, чтобы убить его. Рошель Штеффен, основательница приюта, рассказала Fox 35, что пришлось обеспечить безопасность щенка, прежде чем она забрала его к себе домой.

"Он лучший", — объяснила Штеффен, добавив, что Нарвал "любит спать под одеялом" и исследовать сад за домом вместе с двумя другими собаками.

"Он ненавидит поездки на машине, но любит ходить на мероприятия", — сказала Штеффен.

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