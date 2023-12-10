Пронесла пистолет: женщина устроила стрельбу в кабинете МРТ

Пострадавшая прошла предварительный осмотр и подтвердила, что запрещенных вещей не имеет.

Женщина начала стрельбу в комнате, где проводят МРТ. Об этом пишет Metro.

57-летняя жительница Висконсина, США, взяла заряженное огнестрельное оружие в комнату с машиной МРТ в июне 2023 года, которое затем притянул магнит, когда аппарат включили.

В результате этого женщина получила ранение в зад. В отчете о проблеме с использованием устройства, поданном страховой компанией пострадавшей, говорилось: "Сообщалось, что пациентку привели в комнату с магнитами со спрятанным черным пистолетом".

Оружие притянулось магнитом и выстрелило один раз. Больная получила огнестрельное ранение правой ягодицы.

"Пациентку осмотрел врач на месте, который описал входные и выходные отверстия как очень маленькие и поверхностные", — отмечается в документах.

Непонятно, как женщине удалось пронести пистолет к сканеру, поскольку она прошла обычный осмотр на наличие металлических предметов и подтвердила, что ничего подобного при себе не имеет.

После инцидента ее доставили в больницу, а позже пострадавшая сообщила, что с ней все в порядке.

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Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это тип сканирования, который использует сильные магнитные поля и радиоволны для получения детальных изображений внутренней части тела. МРТ-сканер представляет собой большую трубку с мощными магнитами, внутри которой нужно лежать во время процедуры. Поэтому никаких металлических вещей приносить с собой нельзя.

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