В Одессе пациентку засосало в аппарат МРТ прямо с инвалидной коляской (фото)
По словам юриста клиники, инцидент произошел из-за неосторожности сопровождавшей пациентку помощницы.
В частной клинике, которая находится в Одессе на ул. Космонавтов, 10, женщину с инвалидностью засосало в аппарат МРТ вместе с ее коляской. Эту информацию журналистам ТСН подтвердили в самом медучреждении.
По словам юриста клиники, адвоката Анатолия Богачева, причиной этого инцидента стала "грубая неосторожность" со стороны женщины, которая сопровождала пациентку.
"В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. И женщина, которая привезла и сопровождала пациентку на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры", — рассказал Богачев.
По его словам, когда женщина решила вкатить кресло в помещение и подвезти его ближе к пациентке — оно и было втянуто в томограф силой магнитного поля.
Сообщается, что в результате инцидента пострадала не только женщина с инвалидностью, но и сотрудница медучреждения. Пациентку госпитализировали с телесными повреждениями.
Юрист заявил, что сотрудники клиники показали правоохранителям подписи клиентов под инструктажем о технике безопасности и описали ситуацию. Пострадавшая же в своем заявлении извинилась за нарушение техники безопасности и отметила, что переживает за томограф.
В клинике сообщили, что после этого происшествия аппарат МРТ стоимостью более 100 тысяч долларов перестал работать.
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