В Черновицкой области мужчина умер у дверей больницы, ожидая врачей

Полиция открыла уголовное производство.

В городе Вижница Черновицкой области пожилой мужчина 40 минут ждал помощи медиков и умер на пороге районной больницы. По словам очевидцев, почувствовав себя плохо, пенсионер пришел в медицинское учреждение самостоятельно и сидел на лавочке у входа, ожидая помощи.

Когда ему стало совсем плохо, окружающие подняли шум, позвали врачей и мужчину на носилках занесли внутрь. Очевидцы происшествия сняли все, что происходило в приемном покое, на видео и разместили в соцсетях.

Медики начали оказывать первую помощь, но пациент скончался. На видео слышно, что автор кричит на врачей, добиваясь ответа: почему они так долго тянули с оказанием помощи. Один з медицинских работников указал, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

"Никто не хотел брать на себя ответственность. Так каждый из нас может просить помощи, но никто не поможет, потому что они не хотят заморачиваться. Как обычно, спишут на коронавирус", – констатирует автор видеоролика.

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На вызов в больницу прибыли сотрудники полиции, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Следственно-оперативная группа опросила врачей, жену умершего и очевидцев происшествия. По словам медиков, 69-летний житель села Виженка обслуживался в указанном учреждении, и в тот день обратился за медицинской помощью.

"Там у него резко ухудшилось самочувствие, и он умер в присутствии врачей. Медики показали правоохранителям врачебное свидетельство о ненасильственной смерти", – говорится в сообщении.

От очевидцев полицейские получили информацию, что смерть могла наступить вследствие неоказания своевременной медицинской помощи. Сейчас они проверяют эту версию.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 139 (неоказание помощи больному медицинским работником) Уголовного кодекса.

Тело умершего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, а также назначили ряд экспертиз для оценки действий сотрудников больницы.

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