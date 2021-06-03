В Одесі пацієнтку засмоктало в апарат МРТ прямо з інвалідним візком (фото)

За словами юриста клініки, інцидент стався через необережність тієї, хто супроводжував пацієнтку.

У приватній клініці, яка знаходиться в Одесі на вул. Космонавтів, 10, жінку з інвалідністю засмоктало в апарат МРТ разом з її коляскою. Цю інформацію журналістам ТСН підтвердили власне в медзакладі.

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За словами юриста клініки, адвоката Анатолія Богачева, причиною цього інциденту стала "груба необережність" з боку жінки, яка супроводжувала пацієнтку.

"У приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле. І жінка, яка привезла та супроводжувала пацієнтку на металевому кріслі, ймовірно, не усвідомила, що техніки безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури", — розповів Богачев.

За його словами, коли жінка вирішила вкотити крісло в приміщення і підвезти його ближче до пацієнтки — воно і було втягнуте в томограф силою магнітного поля.

Повідомляється, що внаслідок інциденту постраждала не тільки жінка з інвалідністю, а й співробітниця медустанови. Пацієнтку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Юрист заявив, що співробітники клініки показали правоохоронцям підписи клієнтів під інструктажем про техніку безпеки й описали ситуацію. Постраждала ж у своїй заяві вибачилася за порушення техніки безпеки та зазначила, що переживає за томограф.

У клініці повідомили, що після цієї події апарат МРТ вартістю понад 100 тисяч доларів припинив працювати.

[ + – ] В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ прямо з інвалідним візком

[ + – ] В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ прямо з інвалідним візком

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