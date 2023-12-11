Век живи — век учись: в сети показали, для чего на самом деле нужна четвертая сторона терки

В комментариях на Reddit опытные кулинары рассказали о нескольких неочевидных вариантах.

Один из популярных блогеров на Reddit-форуме раскрыл, для чего на самом деле предназначена четвертая сторона классической терки для сыра — с небольшими отверстиями и заостренными наружу зубцами. Как выяснилось, многие пользователи сети годами даже не догадывались, как правильно применять этот кухонный инструмент.

"Кто-нибудь когда-нибудь пользовался этой частью терки? Для чего она?" — спросил блогер и добавил, что никогда не использовал эту сторону для натирания сыра, разве было один раз, когда он случайно порезал себе руку.

В комментариях опытные повара рассказали о нескольких неочевидных вариантах.

"Кое-кому понадобились годы, чтобы понять, что пармезан и цедру лимона/апельсина/лайма лучше всего измельчать именно с той стороны. Тогда эти ингредиенты легко растворятся в заправках для салатов и соусах", "Там трут чеснок, мускатный орех или имбирь, чтобы сделать из них пасту", "Благодаря этому получаются замечательные оладьи", "Еще можно измельчить шоколад для декорирования торта, кексов или пирога", — пояснили кулинары под постом, собрав много положительных реакций.

Блогер раскрыл назначение четвертой стороны классической терки Фото: Reddit//CasualUK

Напомним, ранее профессиональная уборщица с 15-летним стажем Кейт Крукамп из Голд-Коста (Австралия), показала самое грязное место в доме. По ее словам, гораздо проще и быстрее отмыть грязный унитаз.

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