Успеть за 20 дней: чек-лист обязательных дел до Нового года

Перед Новым годом у нас обычно так много планов, и столько всего нужно сделать, что голова идет кругом. Чтобы ничего не упустить и еще успеть отдохнуть перед праздником, составьте чек-лист предновогодних дел.

Новогодняя ночь – праздник, когда загадываются желания и совершаются чудеса. Чтобы успеть подготовиться к празднику, надо заранее все спланировать: украсить дом, накрыть стол, встретить гостей и еще куча других важных дел. Как в этой суматохе ничего не забыть и еще успеть отдохнуть, рассказал сайт "Знай".

Чтобы все важные дела были сделаны и при этом остались силы праздновать Новый год, нужно следовать трем простым правилам:

Составьте чек-лист задач, которые нужно успеть сделать до Нового года. Оцените свои силы и вычеркните то, что вы точно не успеете. Распределите дела между членами семьи и обозначьте сроки, когда и что нужно сделать.

А теперь перейдем к списку неотложных предновогодних дел.

Наведите порядок в голове и доме

Наведите порядок в голове и доме Фото: Pixabay

И психологи, и эзотерики говорят, что наводя порядок в окружающем вас пространстве, вы очищаете свое сознание и упорядочиваете мысли. Поэтому начните подготовку с того, чтобы расчистить место для всего хорошего, что обязательно придет в ваш дом в будущем году:

выбросите хлам и ненужные вещи, которыми вы не пользуетесь;

сделайте генеральную уборку в доме;

оцените свои отношения с другими людьми и избавьтесь от токсичного окружения;

простите тех, кто вас обидел – отпустите прошлое;

попросите прощения, если кого-то обидели вы;

если вы давно собирались сказать что-то важное близкому человеку, сделайте это до Нового года;

приведите в порядок финансы: отдайте долги, проанализируйте свои расходы в уходящем году;

удалите все лишнее из памяти телефона и компьютера;

завершите все текущие дела на работе, не оставляйте "хвостов";

подведите итоги прошедшего года, чего вам удалось добиться, насколько вы довольны своими успехами.

Когда вы очистите пространство вокруг себя, можно начинать непосредственно готовиться к празднику.

Приготовьте или купите все необходимое

Приготовьте или купите все необходимое Фото: Pixabay

Спланируйте, встречу Нового года заранее. Определитесь, где пройдет вечеринка, в какой компании вы будете праздновать и что вам понадобится для подготовки:

купите билеты, если вы собираетесь куда-то поехать или пойти;

если будете сами готовить праздничный ужин, составьте новогоднее меню с учетом кулинарных предпочтений ваших гостей;

составьте список продуктов и сделайте закупку заранее, чтобы не стоять в очередях перед самым новым годом;

если нужно, договоритесь с кем-то из друзей или родных о помощи в закупке продуктов или готовке;

продумайте, как вы украсите дом к Новому году, распределите задания между членами семьи;

решите, в чем вы будете встречать Новый год: заранее подготовьте наряд или купите что-то новое;

купите подарки родным, близким, друзьям и коллегам;

если вы хотите поздравить людей, которые живут далеко от Вас отправьте им подарки или открытки заранее, чтобы они успели и получить до праздника;

выделите время для себя, чтобы расслабиться перед праздниками: сходите в спа-салон, на массаж;

запишитесь заранее в салон красоты и сделайте прическу и маникюр.

Отдохните

Отдохните Фото: Pixabay

В предпраздничной суете найдите время для ежедневных маленьких радостей:

устройте с семьей киномарафон новогодних фильмов;

начните читать книгу, которую давно присмотрели;

встретьтесь с родными и друзьями, с которыми вы не планируете вместе встречать новый год;

устройте романтический вечер с любимым человеком и вместе помечтайте о будущем;

вспомните самые счастливые моменты уходящего года, мысленно поблагодарите Вселенную и людей в вашей жизни, за все, что случилось в этом году;

сделайте себе подарок, чтобы поднять настроение;

запланируйте как минимум 2-3 часа отдыха на 31 декабря, чтобы не зевать в новогоднюю ночь.

Постройте планы на будущий год

Постройте планы на будущий год Фото: Pixabay

Сделайте паузу в череде неотложных дел, и подумайте, чего вы ждете от наступающего года:

обновите свое резюме, подумайте о новых возможностях, карьерном и профессиональном росте;

попробуйте в наступающем году что-то новое: например, откройте для себя новое увлечение, запишитесь в спортзал или начните учить иностранный язык;

сделайте карту желаний: оформите ее как коллаж из фотографий, нарисуйте или составьте таблицу целей;

выберите одно, самое заветное желание и решите, как вы будете его загадывать, когда часы будут бить двенадцать раз в новогоднюю ночь.

После того, как вы составите список дел до Нового года, оцените, сколько времени вам на это понадобится. И не пытайтесь объять необъятное:

вычеркните то, на что у вас точно не хватит сил;

отметьте дела, которые нужно делегировать близким;

выделите то, что является самым главным и приступайте к реализации планов.

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