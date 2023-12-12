"Лучше бы не видели": туристы нашли в номере отеля секретный вход в тайные комнаты (видео)

Влюбленные проводили видеоэкскурсию по своей комнате и наткнулись на скрытую дверь внутри шкафа для одежды.

Туристка Диана Альберс Рамирез вместе со своим возлюбленным нашла в гостиничном номере вход в коридор с тайными комнатами. Соответствующее видео она опубликовала в социальной сети Х (бывший Twitter).

В кадре можно увидеть, как мужчина проводит видеоэкскурсию по комнате, показывает большую кровать, затем заходит в ванную комнату и, наконец, демонстрирует шкаф для одежды.

В какой-то момент он достает пластиковую карточку и открывает панель сзади. Перед ним открывается длинный коридор в ужасном состоянии с различными подсобными помещениями.

Этот ролик стал вирусным, собрав около 33 млн просмотров и более сотни тысяч лайков.

"Это промах подрядчиков, которые занимались ремонтом. Они просто отгородили уродливые стены, оставив доступ для ремонта в будущем", "Как только я увидел тайные двери за еще одной тайной дверью, то сразу захотелось оттуда выселиться", "Здесь даже Гарри Поттер был бы шокирован", "Лучше бы вы этого не видели", — пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал о жутких событиях, происходящих в отеле, который стал вдохновением для фильма Стивена Кинга "Сияние". Постояльцы столкнулись с огромным количеством странных вещей и попросили их переселить.

Кроме того, менеджер отеля призвала не пользоваться шампунями в отелях. По словам туристического консультанта, подобные емкости нельзя назвать надежными и никто не знает, что предыдущие гости могли в них залить.