Туристы боятся обвала: одно из самых красивых сел в мире "зависло" на краю скалы (фото)

Туда любили приезжать знаменитые художники, в частности Марк Шагал, Виктор Вазарели и Пол Мара.

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Село Горд, что во Франции, вполне оправдано считается одним из самых красивых в мире. Путешественникам часто кажется, будто это поселение "зависло" на краю скалы и может обвалиться в любой момент. Однако эксперты уверяют, что причин для волнения нет, пишет издание Express.

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Коммуна Горд расположена на высоте 340 метров над плато Воклюз в Провансе. Эта невероятно красивая местность славится своими уютными каменными домиками, прекрасными пейзажами, а также миндальными и кипарисовыми деревьями.

Когда-то это была крепость кельтского племени Ворденс, а затем — один из ключевых регионов движения сопротивления во время Второй мировой войны. Во второй половине ХХ в. село стало художественным центром: сюда любили приезжать знаменитые художники, в частности Марк Шагал, Виктор Вазарели и Пол Мара.

Здесь есть интересные музеи, регулярно организовываются выставки, работают сотни киосков, где можно приобрести свежие и консервированные продукты, изделия ручной работы из ткани и древесины, сувениры и одежду на любой вкус.

Пейзажи деревни Горд во Франции Фото: frenchmoments Пейзажи деревни Горд во Франции Фото: frenchmoments

Но самая известная местная достопримечательность — средневековая крепость Горд, также известная как Шато де Горд, с которой открывается потрясающий панорамный вид на долину.

Средневековая крепость Горд Фото: frenchmoments Средневековая крепость Горд

Экскурсоводы советуют туристам пешком погулять по волшебным извилистым улочкам, зайти в L'Eglise Saint Fermin — старинную церковь с красочными фресками, возведенную в XVIII в. в честь покровителя села святого Фирмина.

Еще один обязательный пункт для путешественников — музей под открытым небом Village des Bories, где можно увидеть традиционные каменные хижины, в которых когда-то жили пастухи.

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