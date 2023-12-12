Туристи бояться обвалу: одне з найкрасивіших сіл у світі "зависло" на краю скелі (фото)

Туди полюбляли приїжджати знамениті художники, зокрема Марк Шагал, Віктор Вазарелі та Пол Мара.

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Село Горд, що у Франці, цілком виправдано вважається одним з найкрасивіших у світі. Мандрівникам часто здається, ніби поселення "зависло" на краю скелі й може обвалитись будь-якої миті. Однак експерти запевняють, що причин для хвилювання немає, пише видання Express.

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Комуна Горд розташована на висоті 340 метрів над плато Воклюз у Провансі. Ця неймовірно красива місцина славиться своїми затишними кам’яними будиночками, чудовими краєвидами, а також мигдалевими та кипарисовими деревами.

Колись це була фортеця кельтського племені Ворденс, а згодом – один із ключових регіонів руху опору під час Другої світової війни. У другій половині ХХ ст. село стало мистецьким центром: сюди полюбляли приїжджати знамениті художники, зокрема Марк Шагал, Віктор Вазарелі та Пол Мара.

Тут є цікаві музеї, регулярно організовуються виставки, працюють сотні кіосків, де можна придбати свіжі та консервовані продукти, вироби ручної роботи з тканини та деревини, сувеніри й одяг на будь-який смак.

Краєвиди села Горд у Франції Фото: frenchmoments Краєвиди села Горд у Франції Фото: frenchmoments

Але найвідоміша місцева визначна пам’ятка – середньовічна фортеця Горд, також відома як Шато де Горд, з якої відкривається приголомшливий панорамний вид на долину.

Середньовічна фортеця Горд Фото: frenchmoments Середньовічна фортеця Горд

Екскурсоводи радять туристам пішки погуляти чарівними звивистими вуличками, зайти у L'Eglise Saint Fermin – старовинну церкву з барвистими фресками, зведену у XVIII ст. на честь покровителя села святого Фірміна.

Ще один обов’язковий пункт для мандрівників – музей просто неба Village des Bories, де можна побачити традиційні кам’яні хатини, в яких колись жили пастухи.

Раніше Фокус розповідав про неймовірно красиве французьке містечко, що може зникнути з лиця землі. 30 будинків місцевих жителів розташовані біля самісінького краю урвища. Вони швидко руйнуються через шквальний вітер, зсуви та сильні течії, що призводять до ерозії.

Крім того, ми писали, що Форест-сіті в Малайзії, у який вклали понад 100 млрд доларів, стоїть пусткою. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення називають "містом-примарою".