Лучше взять с собой: менеджер отеля призвала не пользоваться шампунями в гостиницах (видео)

По словам туристического консультанта, подобные емкости нельзя назвать надежными и никто не знает, что предыдущие гости могли залить в них.

Related video

Людям стоит отказаться от использования средств гигиены, которые предлагают гостиницы. Об этом рассказала менеджер отеля под ником travelinghotelmanager в TikTok.

В одном из своих видео женщина призвала не использовать шампуни, кондиционеры и гели для душа, которые стоят в ванных комнатах гостиничных номеров. В частности, речь идет о полноразмерных банках.

"Почему? Потому что они ненадежны. Они могут оторваться, и предыдущий гость может положить туда все, что захочет. В них можно наносить краску для волос, отбеливатель, что угодно, никогда ими не пользуйтесь", — объясняет автор видео.

Туристический консультант советует всегда приносить с собой шампунь, кондиционер и гель для душа небольшого размера, чтобы избежать риска, связанного с содержимым банок в отелях.

В случае, если человек забыл взять с собой в путешествие необходимые средства гигиены, блогер предлагает подойти к стойке регистрации отеля и попросить свежий набор или мини упаковку.

Напомним, что в 2020 году в Таиланде Уэсли Барнс из США посадили в тюрьму из-за негативного комментария об отеле Sea View Resort. Сотрудники гостиницы, утверждают, что американский турист написал "серию оскорбительных отзывов".

Мы также писали о том, как молодожены прибыли на остров Майорка в Испании для проведения медового месяца, они были шокированы "отвратительным" состоянием отеля и странным правилом "одной чашки".

Еще мы сообщали, что в США жуткие события, происходящие в отеле, ставшем вдохновением для фильма Стивена Кинга "Сияние", привели к тому, что постояльцы столкнулись с таким количеством странных вещей, что попросили их переселить.