Медовый месяц пары на популярном курорте обернулся кошмаром из-за "правила одной чашки" (фото)

Пара из Шотландии забронировала отель в Испании, санитарные условия которого оставляли желать лучшего. Посетителям выдали пластиковые стаканчики, которые им приходилось использовать для всех напитков.

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Когда молодожены Магдалена и Эндрю Битон прибыли на остров Майорка в Испании для проведения медового месяца, они были шокированы "отвратительным" состоянием отеля и странным правилом "одной чашки". Об этом 19 июня писал британский таблоид Mirror.

Пара обнаружила, что ванная комната была грязной, а чашки, выданные при регистрации, предназначались для всех напитков. Попытавшись связаться с компанией, через которую они забронировали отель, они не получили должной помощи.

Пара из Шотландии забронировала проживание в бюджетном отеле на Майорке Фото: Mirror Им сказали использовать один и тот же пластиковый стаканчик для воды, кофе, колы и алкоголя Фото: Mirror

Пара из Инвернесса, Шотландия, провела несколько дней в интернете в поисках недорогого пляжного отдыха, прежде чем выбрала Sun Club El Dorado на "живописном" курорте Пуиг-де-Росс.

"Были плохие отзывы, но были и хорошие, в которых говорилось: "Не так плохо, как говорят В общей сложности мы заплатили около £860, включая трансфер и дополнительный багаж.Там говорилось, что отель базовый, но для нас это не было проблемой при условии, что он чистый, потому что мы все равно хотели пойти и исследовать окрестности", — рассказала Магдалена.

Тревожные сигналы появились с того момента, как молодожены приземлились в Пальме 15 мая.

"Мы подошли к стойке трансфера, и водитель спросил, где мы остановились Он сказал: "О, Sun Club El Dorado", а затем начал смеяться. Это было первое, на что я должна была обратить внимание", — вспоминает Магдалена

Затем при регистрации им вручили два ярко раскрашенных пластиковых стаканчика и сказали, что они должны предъявлять их в баре, когда захотят заказать напиток.

"В первый вечер я подошла к бару и попросила сангрию, а парень сказал: "Где ваш стаканчик? Вам, наверное, выдали чашки при заселении? Я подумала: "Вы, наверное, шутите? Они ожидали, что мы будем использовать те же чашки для кофе на следующее утро — это было самое странное. Мы должны были использовать их для алкоголя, чая, сока, колы, спрайта, чего угодно — все наливалось в одну и ту же чашку. Они даже не были вымыты как следует, мне пришлось мыть их самой, используя свой собственный гель для душа", — поделилась впечатлениям Магдалена.

Больше всего пару оттолкнуло ужасающее состояние ванной комнаты ее — грязь, волосы и пятна на поверхностях.

"Я открыла дверь и подумала: "Вот это да". Ванная комната была абсолютно отвратительной — просто грязной".

Она позвонила на ресепшн, чтобы пожаловаться, но когда к полудню следующего дня никто не пришел, Магдалена решила взять дело в свои руки.

"Я пошла и купила отбеливатель, гигиенические салфетки и антибактериальный гель Я вымыла душ и черные пятна в ванной, но пол оставила, потому что это не совсем моя работа. Когда кто-то наконец пришел, он вытащил из душа горсть черных волос и бросил их в корзину в моей ванной", — рассказала недовольная посетительница отеля.

В итоге пара решила переехать в другой отель в столице острова.

Реакция турагентства

Компания Loveholidays вернула им деньги за неиспользованные дни проживания. Представители отеля отметили, что ожидания клиентов часто высоки, и цена этого отеля была одной из самых низких.

"Бронирование отпуска за границей может быть авантюрой — вы должны верить, что фотографии отеля и отзывы в Интернете оправдают ожидания", — резюмировали журналисты британского таблоида.

Напомним, 16 июня сообщалось, что австралийская пара вынуждена покинуть свой дом, потому что власти страны посчитали их "слишком старыми".

5 июня стало известно, что медсестра и ее парень спасли жизнь мужчине во время полета. Пара летела домой из отпуска в Форт-Лодердейле на Багамах в Балтимор, когда стюардесса сделала срочное объявление о поиске медицинских работников.