Медовий місяць пари на популярному курорті обернувся кошмаром через "правило однієї чашки" (фото)

Пара з Шотландії забронювала готель в Іспанії, санітарні умови якого бажали кращого. Відвідувачам видали пластикові стаканчики, які доводилося використовувати для всіх напоїв.

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Коли молодята Магдалена та Ендрю Бітон прибули на острів Майорка в Іспанії для проведення медового місяця, вони були шоковані "огидним" станом готелю та дивним правилом "однієї чашки". Про це 19 червня писав британський таблоїд Mirror.

Пара виявила, що ванна кімната була брудною, а чашки, видані під час реєстрації, призначалися для всіх напоїв. Спробувавши зв'язатися з компанією, через яку вони забронювали готель, вони не отримали належної допомоги.

Пара із Шотландії забронювала проживання у бюджетному готелі на Майорці Фото: Mirror Їм сказали використати один і той же пластиковий стаканчик для води, кави, коли та алкоголю Фото: Mirror

Пара з Інвернесса, Шотландія, провела кілька днів в інтернеті в пошуках недорогого пляжного відпочинку, перш ніж обрала Sun Club El Dorado на "мальовничому" курорті Пуїг-де-Рос.

"Були погані відгуки, але були й хороші, в яких говорилося: "Не так погано, як кажуть Загалом ми заплатили близько £860, включаючи трансфер і додатковий багаж. Там говорилося, що базовий готель, але для нас це не було проблемою за умови, що він чистий, тому що ми все одно хотіли піти та дослідити околиці", — розповіла Магдалена.

Тривожні сигнали з'явилися з того моменту, як молодята приземлилися у Пальмі 15 травня.

"Ми підійшли до стійки трансферу, і водій запитав, де ми зупинилися. Він сказав: "О, Sun Club El Dorado", а потім почав сміятися. Це було перше, на що я мала звернути увагу", — згадує Магдалена.

Потім при реєстрації їм вручили два яскраво розфарбовані пластикові стаканчики та сказали, що вони повинні пред'являти їх у барі, коли захочуть замовити напій.

"В перший вечір я підійшла до бару і попросила сангрію, а хлопець сказав: "Де ваша скляночка? Вам, мабуть, видали чашки під час заселення? Я подумала: "Ви, напевно, жартуєте? Вони очікували, що ми будемо використовувати ті ж чашки для кави наступного ранку — це було найдивніше. Ми повинні були використовувати їх для алкоголю, чаю, соку, коли, спрайту, чого завгодно. все наливалося в одну і ту ж чашку. Вони навіть не були вимиті як слід, мені довелося мити їх самої, використовуючи свій власний гель для душу", — поділилася враженнями Магдалена.

Найбільше пару відштовхнуло жахливий стан її ванної кімнати — бруд, волосся і плями на поверхнях.

"Я відчинила двері й подумала: "Ось це так". Ванна кімната була абсолютно огидною — просто брудною".

Вона зателефонувала на ресепшн, щоб поскаржитися, але коли до полудня наступного дня ніхто не прийшов, Магдалена вирішила взяти справу до рук.

Я пішла і купила відбілювач, гігієнічні серветки і антибактеріальний гель. у кошик у моїй ванній", — розповіла незадоволена відвідувачка готелю.

У результаті пара вирішила переїхати до іншого готелю у столиці острова.

Реакція турагентства

Компанія Loveholidays повернула їм гроші за невикористані дні проживання. Представники готелю відзначили, що очікування клієнтів часто високі, і ціна цього готелю була однією з найнижчих.

"Бронювання відпустки за кордоном може бути авантюрою — ви повинні вірити, що фотографії готелю та відгуки в Інтернеті виправдають очікування", — резюмували журналісти британського таблоїда.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що австралійська пара змушена залишити свій будинок, тому що влада країни вважала їх "занадто старими".

5 червня стало відомо, що медсестра та її хлопець врятували життя чоловікові під час польоту. Пара летіла додому з відпустки у Форт-Лодердейлі на Багамах у Балтімор, коли стюардеса зробила термінове оголошення про пошук медичних працівників.