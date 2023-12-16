Новогодний wishlist 2024: идеи для подарков

Составьте список своих желаний на Новый год, чтобы Вселенная их услышала, и намекните близким, какие подарки вам хотелось бы получить к празднику.

Знаете ли вы, что Вселенная готова исполнять ваши желания? Так почему же они не сбываются в тот же миг, как по взмаху волшебной палочки? Чтобы ваше желание сбылось, первое и главное – вы точно должны знать, что вы хотите получить и зачем. Поэтому в предпраздничной суете найдите немного времени, чтобы спокойно подумать о своих желаниях и составить wishlist 2024. Идеи для подарков, которые могут вас порадовать, предложило издание "Вікна".

Составляя список желаний помните, что радость от подарка далеко не всегда зависит от его цены. Порой какая-то безделушка будет согревать вам душу больше, чем дорогущий подарок, который будет лежать без дела.

Материалы и инструменты для творчества и хобби

Если у вас есть хобби или вы только хотите заняться каким-то творчеством в наступающем году, вас точно порадует какой-то новый инструмент или материал:

глина для лепки;

набор красок;

спицы, крючки или нитки для вязания или вышивки;

пакетик красивого бисера;

упаковка воска или красителей для свечей;

форма для мыла;

набор резцов по дереву;

инструменты для чеканки;

формы для выпечки;

удочки.

Выбирая подарок для хобби, количество идей может быть бесконечно, как и само творчество.

Для занятий спортом и активного отдыха

Если вы занимаетесь каким-то видом спорта, сделайте свои тренировки еще приятнее и эффективнее с качественным инвентарем и удобной формой:

спортивный инвентарь;

коврик для йоги или растяжки;

сумка для тренировок или форма;

фитнес-браслет;

спортивный тренажер.

палки для канадской ходьбы;

рюкзак или спальник для туристических походов.

Посуда и бытовая техника

Если вы с удовольствием готовите на своей кухне, этот процесс может стать еще приятнее с каким-то нужным кухонным гаджетом или удобной сковородой. Прежде чем внести в свой список желаний такую вещь, трезво оцените, насколько она вам нужна и действительно ли вы будете ее использовать.

Домашний текстиль и декоративные предметы интерьера

Как бы ни был красиво и уютно оформлен ваш дом, всегда найдется, что в нем улучшить. Кроме того, время от времени полезно менять обстановку, и Новый год едва ли не лучшее время для обновлений. В свой список вы можете внести:

комплект постельного белья или полотенец;

салфетки, скатерть или шторы;

уютный плед или ортопедическую подушку;

вазу для цветов;

набор красивых рамок для фотографий;

ключницу или коврик в прихожую.

Помните, что получать в подарок и дарить другим людям считается плохой приметой. Поэтому если вам нужны эти вещи, их нужно подарить себе самостоятельно, без привязки к какой-либо дате или празднику.

Скидочные карты, купоны и абонементы

Такой вид подарков у нас пока не очень распространен, но все таки уже доступен. На такой подарок можно намекнуть, если вы не уверены, что человек сможет выбрать вещь, которая вас порадует. Точно так же, если вы хотите сделать кому-то приятное, но сомневаетесь, сможете ли угодить, лучше дать людям возможность самим выбрать подарок на ту сумму, которую вы готовы потратить.

Деликатесы и кулинарные изыски

Такие подарки недолговечны, это не бронзовая статуэтка которая может передаваться по наследству. Но если какая-то еда приносит вам радость, почему бы не пожелать ее в подарок? Внесите в свой список желаний деликатесы, которые вы любите или давно хотите попробовать, тем более, что такие подарки часто довольно дороги:

торт от известного кондитера;

коллекционное вино;

редкие сорта кофе или чая;

пряничный домик;

шоколадный фонтан или скульптура;

корзина экзотических фруктов.

Сюда же можете внести ужин в любимом или модном ресторане.

Путешествия, концерты и другие развлечения

Подумайте, куда бы вам хотелось попасть, и внесите это желание в свой список. Ориентируйтесь не на стоимость развлечений, а на то, сколько радости они вам принесут. И не важно, загадаете ли вы поездку на Ниагарский водопад или поход в ближайший кинотеатр на фильм, который вы давно ждете.

Полезные мелочи

Есть очень много мелочей, на которые мы мало обращаем внимания, но они существенно облегчают нам жизнь. Просмотрите наш список этих "выручалочек" и внесите в свой wishlist 2024 те вещи, которых у вас почему-то до сих пор нет:

павербанки;

наушники;

налобный фонарик;

силиконовые безразмерные крышки для кухонных емкостей;

елочная гирлянда на батарейках;

настольные игры;

перчатка для ухода шерстью животных;

держатель для смартфона в машину.

Желайте подарков и дарите их от всей души. Тогда подарки принесут радость и тем, кто их получает, и тем, кто дарит.

Напомним, чек-лист обязательных дел до Нового года. Перед Новым годом у нас обычно так много планов, и столько всего нужно сделать, что голова идет кругом. Чтобы ничего не упустить и еще успеть отдохнуть перед праздником, составьте список предновогодних дел.

Ранее Фокус писал, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось наверняка. Новый Год – это время, когда даже самые отчаянные скептики верят в чудеса. Давней традицией загадывать желания в последние секунды уходящего года не пренебрегает практически никто.