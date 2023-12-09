Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось наверняка – 6 волшебных вариантов

Новый Год – это время, когда даже самые отчаянные скептики верят в чудеса. Давней традицией загадывать желания в последние секунды уходящего года не пренебрегает практически никто.

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Кроме написания своих мечтаний на бумажке под отсчет главных часов страны, существует еще масса вариантов загадать желания в волшебное время новогодних праздников. О шести способах сделать это рассказал сайт Оdinfakt.

Повесить на елку

Накануне Нового года нужно написать свое желание на небольшом листке бумаги, свернуть его трубочкой и спрятать в елочной игрушке. Затем необходимо повесить эту игрушку максимально высоко, а после разбора елки – спрятать в укромное место, пока ваша мечта не сбудется.

Спрятать в бутылку от шампанского

После того, как вы с гостями провели старый год и опустошили первую бутылку шампанского, загадайте желание и напишите его на бумажке. Затем спрячьте листок в пустой бутылке, закройте ее пробкой и уберите подальше. Когда желание осуществится, смело избавляйтесь от бутылки и загадывайте новое желание.

Убрать под подушку

Если у вас много желаний, и вы не готовы ни от одного из них отказаться, в последний день года напишите их – каждое по отдельности и спрячьте под своей подушкой. А утром достаньте наугад два-три листочка оттуда. Желания, написанные на них, сбудутся обязательно.

Сохранить в банке

Также можно написать все свои желания на листе бумаги и поместить его в стеклянную банку наполненную конфетти, шишками и еловыми веточками и поставить на видное место. В конце года нужно открыть банку и подвести итоги сбывшихся желаний.

Связать с монеткой в кошельке

Если ваше желание заключается в том, чтобы улучшить свое финансовое положение, то возьмите монетку минимального номинала и зажмите ее в кулаке, пока будут бить новогодние часы. Затем ее нужно бросить в бокал с шампанским, выпить напиток, а саму монетку носить в кошельке на протяжении всего года.

Загадать рождение малыша

Женщина, которая мечтает о малыше, может в последние секунды уходящего года очистить и съесть мандарин. Если в фрукте найдется хотя бы одна косточка, то ждите обязательного пополнения семейства в будущем году.

Напомним, что нужно выбросить перед Новым годом 2024, чтобы освободить место для счастья. Избавьтесь от вещей, которые вызывают у вас плохие воспоминания или давно лежат без дела. Освободите пространство для нового, пусть в дом приходят удача, радость и деньги.

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