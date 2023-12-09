Як загадати бажання на Новий рік, щоб воно збулося напевно — 6 чарівних варіантів

Новий Рік — це час, коли навіть найвідчайдушніші скептики вірять у дива. Давньою традицією загадувати бажання в останні секунди року, що минає, не нехтує практично ніхто.

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Крім написання своїх мрій на папірці під відлік головного годинника країни, існує ще маса варіантів загадати бажання в чарівний час новорічних свят. Про шість способів зробити це розповів сайт Оdinfakt.

Повісити на ялинку

Напередодні Нового року потрібно написати своє бажання на невеликому аркуші паперу, згорнути його трубочкою і заховати в ялинковій іграшці. Потім необхідно повісити цю іграшку максимально високо, а після розбору ялинки — заховати в затишне місце, поки ваша мрія не збудеться.

Сховати в пляшку від шампанського

Після того, як ви з гостями провели старий рік і спустошили першу пляшку шампанського, загадайте бажання і напишіть його на папірці. Потім сховайте листок у порожній пляшці, закрийте її корком і приберіть подалі. Коли бажання здійсниться, сміливо позбувайтеся пляшки і загадуйте нове бажання.

Прибрати під подушку

Якщо у вас багато бажань, і ви не готові від жодного з них відмовитися, в останній день року напишіть їх — кожне окремо і сховайте під своєю подушкою. А вранці дістаньте навмання два-три листочки звідти. Бажання, написані на них, збудуться обов'язково.

Зберегти в банку

Також можна написати всі свої бажання на аркуші паперу і помістити його в скляну банку, наповнену конфетті, шишками і ялиновими гілочками, і поставити на видне місце. Наприкінці року потрібно відкрити банку і підбити підсумки здійснених бажань.

Зв'язати з монеткою в гаманці

Якщо ваше бажання полягає в тому, щоб поліпшити своє фінансове становище, то візьміть монетку мінімального номіналу й затисніть її в кулаці, поки битиме новорічний годинник. Потім її потрібно кинути в келих із шампанським, випити напій, а саму монетку носити в гаманці протягом усього року.

Загадати народження малюка

Жінка, яка мріє про малюка, може в останні секунди року, що минає, очистити і з'їсти мандарин. Якщо у фрукті знайдеться хоча б одна кісточка, то чекайте на обов'язкове поповнення сімейства в майбутньому році.

Нагадаємо, що потрібно викинути перед Новим роком 2024, щоб звільнити місце для щастя. Позбавтеся речей, які викликають у вас погані спогади або давно лежать без діла. Звільніть простір для нового, нехай у дім приходять удача, радість і гроші.

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