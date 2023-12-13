Россиянин спрятался в самолете и прилетел в США без паспорта и билета: как ему это удалось

Мужчина сразу привлек внимание бортпроводников во время авиаперелета, потому что "слонялся по самолету", дважды просил добавки и пытался съесть шоколадку одного из членов экипажа.

Гражданин РФ и Израиля Сергей Очигава без паспорта, билета и визы чудом пробрался на авиарейс Scandinavian Airlines, летевший из Копенгагена (Дания) в Лос-Анджелес (США). Об этом странном случае сообщает издание Independent.

Мужчина приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса в субботу, 4 ноября. На паспортном контроле он заявил, что у него нет с собой ни удостоверения личности, ни посадочного талона. Работники аэропорта не могли понять, как ему удалось попасть на борт без документов.

Позже началось расследование, благодаря которому и было установлено, что Очигава не значился в списке пассажиров, но сразу привлек внимание бортпроводников во время перелета, потому что "слонялся по самолету", дважды просил добавки, когда они раздавали еду, а также пытался съесть шоколадку одного из членов экипажа.

Место, на котором таинственный пассажир изначально сидел, должно было оставаться свободным, согласно данным в отчете.

"Члены экипажа проводили подсчет количества людей на борту, чтобы убедиться, что самолет сбалансирован по весу для взлета и посадки. Но не заметили ошибки", — говорится в официальных документах.

Расследованием инцидента сейчас занимается ФБР. Сергею предъявлено обвинение в незаконном укрывательстве на борту самолета. Он находится под стражей, сообщает Fox News.

Сам мужчина говорит, что якобы не помнит, как это все произошло.

В свою очередь, сотрудники аэропорта Копенгагена предоставили для расследования инцидента фото- и видеоматериалы. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, они подтвердили, что Очигава сел в самолет без билета.

Россиянин тайно сел на авиарейс Scandinavian Airlines Фото: Scandinavian Airlines

Также мы рассказывали о досадном инциденте в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США). 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.

Кроме того, ранее Фокус писал о работнике аэропорта, которого уволили после того, как он оставил на чемодане одного из пассажиров таинственное послание. Сообщается, что Марио Лукас возвращался домой на Кипр из Великобритании. Мужчина по личным причинам зарегистрировался на рейс только за 90 минут до посадки. Как выяснилось, это возмутило представителя авиакомпании Ryanair.