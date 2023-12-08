"Господи Иисусе": девушке во время просмотра фильма в самолете передали тайную записку (фото)

Странная история произошла в пассажирском рейсе из Бали в Австралию.

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Австралийка Джесс просматривала в самолете комедийную драму и неожиданно получила от незнакомки таинственную записку. Об этом курьезном случае девушка рассказала изданию Kidspot.

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"Это новый уровень": пассажир с широко расставленными ногами в самолете шокировал туристку (видео)

Когда Джесс села на рейс, то включила новый фильм "Супер Майк: Последний танец" Стивена Содерберга. Так как главный герой в этой картине работает стриптизером, там есть несколько довольно откровенных сцен. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, девушка сначала убедилась, что поблизости нет детей.

Когда самолет уже набрал высоту, Джесс вдруг заметила на себе осуждающий взгляд попутчицы, сидевшей рядом. Незнакомка молча передала ей лист бумаги с печатным текстом.

"Когда я пошла в туалет и начала читать, то меня охватил шок", — вспоминает австралийка.

В записке говорилось о пути к спасению грешников, важности молитвы и веры в Бога.

"Господи Иисусе, я осознаю, что грешна, и верю, что ты пролил кровь и умер, чтобы искупить это. Я верю, что ты воскрес из мертвых и теперь живешь вечно. Пожалуйста, прости меня, войди в мое сердце и спаси мою душу. Я молюсь об этом во имя Иисуса, аминь", — было написано там.

Джесс получила на борту самолета странную записку Фото: kidspot.com.au

Джесс поняла, что верующая хотела таким образом предупредить ее, что просмотр фильмов с наготой — это большой грех.

"Я просто подумала: "Почему это произошло именно со мной", — говорит она и добавляет, что с уважением выслушала от незнакомки целую лекцию о ненаказанном "зле Сатаны". Но потом не выдержала и до конца полета просидела в наушниках.

"На самом деле, если снимут продолжение "Супер Майка", то я обязательно посмотрю его во время следующего перелета", — заверила она.

К слову, "Супер Майк: Последний танец" — это новая комедийная драма американского режиссера Стивена Содерберга. Главную роль в ленте сыграл Ченнинг Татум. По сюжету, он работает танцором в стриптиз-клубе. Премьера состоялась 10 февраля 2023 года.

"Супер Майк: Последний танец". Трейлер фильма

Напомним, ранее Фокус писал о 27-летней Клэр Чжу из США, которую шокировал пассажир на борту самолета. Он слишком широко расставил ноги, заняв часть прохода между рядами сидений. Девушка говорит, что незнакомец вывел менспрединг на совершенно новый уровень.

Кроме того, мы рассказывали, как пилот авиакомпании American Airlines Джеффа Фелла произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.