Записка с "Титаника". Ученые раскрыли секрет знаменитого послания в бутылке

По словам эксперта, записка, которую возможно выбросили в бутылке с Титаника, может быть совсем не тем, что из себя представляет.

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Еще в 2017 году на побережье Канады была обнаружена бутылка с письмом внутри. Содержимое этого письма, после исследования, обнародовали только в 2021 году ученые из Университета Квебека. По словам исследователей, это послание является подлинным письмом, которое выбросила в море пассажирка "Титаника" за день до его столкновения с айсбергом. Но новое исследование предполагает, что эта записка является совсем не тем, что о ней говорят, сообщает Express.

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Как известно "Титаник" отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в американский Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Уже в ночь с 14 на 15 апреля, за 2 дня до запланированного прибытия в США, корабль столкнулся с айсбергом и затонул. В результате трагедии погибли примерно 1500 человек, в том числе 815 пассажиров корабля.

Письмо, которое обнародовали ученые в прошлом году, датировано 13 апреля 1912 года. Его написала 12-летняя девочка из Франции по имени Матильда Лефевр, которая была пассажиркой "Титаника" и плыла в США в третьем классе.

[ + – ] Письмо, которое обнародовали ученые в прошлом году, датировано 13 апреля 1912 года. Его написала 12-летняя девочка из Франции по имени Матильда Лефевр, которая была пассажиркой "Титаника" и плыла в США в третьем классе Фото: Express

В письме, которое написано по-французски говорится: Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет это письмо, прошу передать его семье Лефевр, которая живет в городе Льевен (это город во Франции – прим.ред.)".

[ + – ] Еще в 2017 году на побережье Канады была обнаружена бутылка с письмом внутри. Содержимое этого письма после исследования обнародовали только в 2021 году ученые из Университета Квебека Фото: Express

Также в этом послании в бутылке сказано, что девочка плывет на корабле вместе со своей мамой Мари и тремя из семи ее детей в Нью-Йорк, чтобы воссоединиться с остальной частью своей семьи.

Анализ письма, который провели ученые, показал, что оно подлинное. Также радиоуглеродный анализ пробки, которой была закрыта бутылка, также показал, что она относится к периоду начала 20 века. Но, все-таки у ученых возникли определенные сомнения, насколько подлинной является эта записка и они обратились к другим экспертам. В результате нового исследования этого письма, психолог и эксперт по почерку Коралин Хаузенблас заявила, что это послание скорее всего является хорошо продуманной мистификацией.

[ + – ] Как известно "Титаник" отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в американский Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Уже в ночь с 14 на 15 апреля, за 2 дня до запланированного прибытия в США, корабль столкнулся с айсбергом и затонул Фото: Express

"Основная проблема этой записки состоит в том, что буквы в основном написаны не курсивом, когда буквы при письме соединяются плавно, чтобы сохранить более высокую скорость их написания. В 1912 году в школах Франции, да и вообще в обществе того времени принято был описать только курсивом. Я выяснила, во время тщательного анализа этой записки, что только 4 буквы были написаны курсивом", — говорит Хаузенблас.

По словам эксперта, остальная часть послания написана смесью курсива и другого способа написания букв, который является личным почерком, присущим каждому человеку.

"Таким образом в 1912 году никто не писал. Я считаю, что автор этой записки хотел запутать нас и сделал буквы наклоненными, что могло придать письму вид древнего послания. Но автор забыл учесть, что в начале 20 века были другие номы написания букв и поэтому это письмо выглядит слишком неубедительно, чтобы считать его подлинным. Здесь присутствуют черты почерка современных людей", — говорит Хаузенблас.

[ + – ] В результате трагедии погибли примерно 1500 человек, в том числе 815 пассажиров корабля Фото: Express

Также, по словам эксперта, у автора данной записки скорее всего имеется форма дисграфии – это расстройство, которое вызывает нарушения навыков письма, но не связано с интеллектом.

"Эта форма дисграфии может возникать, когда человек лжет. Я считаю, что автор записки просто очень хотел выдать себя за Матильду Лефевр. Он хочет быть этой девочкой, но знает, что на самом деле таковым не является. И это проявляется в его почерке. Поэтому это письмо выглядит странно", — говорит Хаузенблас.

Но историк Максим Гойе из Университета Квебека считает, что не стоит отбрасывать вероятность того, что эта записка подлинная.

"Это послание мог написать взрослый человек от имени этой девочки, который знаком с курсивом 1912 года и мог быть на "Титанике". Тем более, что стиль написания записки больше похож на послание для взрослых. Эту гипотезу нельзя исключать", — говорит Гойе.

Ученые планируют продолжить изучение послания с "Титаника". Они хотят определить тип пера, которое использовалось при написании записки. Это должно прояснить ситуацию с тем, когда же на самом деле было написано это письмо.

Специально к 110 годовщине гибели "Титаника" Фокус писал о самых интересных фактах о первом и последнем рейсе суперлайнера.